Mali'de serbest kalan Fransız aktivist, Müslüman olduğunu açıkladı - Son Dakika

Mali'de serbest kalan Fransız aktivist, Müslüman olduğunu açıkladı

09.10.2020 16:07
Mali'de serbest kalan Fransız aktivist, Müslüman olduğunu açıkladı, System.String[]

Mali'de 2016'dan bu yana terör örgütleri tarafından alıkonulan ve dün serbest bırakılan Fransız insani yardım çalışanı Sophie Petronin, Müslüman olduğunu söyledi.

Mali'de 2016'dan bu yana terör örgütleri tarafından alıkonulan ve dün serbest bırakılan Fransız insani yardım çalışanı Sophie Petronin, Müslüman olduğunu söyledi.

Dün gece özel uçakla, martta kaçırılan muhalefet lideri Somaila Cisse ile başkent Bamako'ya getirilen Petronin, gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu.

Malili ve Fransız yetkililere teşekkür eden Petronin, Mali'de çocuklara yardım için bulunduğunu hatırlattı.

Petronin, "Mali için Allah'a dua edeceğim. Çünkü ben bir Müslümanım. Bana Sophie dediniz ama karşınızda artık Mariam var." ifadeleriyle de Müslüman olduğunu duyurdu.

Petronin, dün havalimanında oğlu Sebastien Chadaud tarafından karşılanmış ve Chadaud'un "anne" diye haykırarak Petronin'e sarılıp ağlaması kameralara yansımıştı.

Chadaud, 2016'da kaçırılan annesinin serbest kalması için birçok girişimde bulunmuş ve "Annem, mücadelem" isimli bir kitap da kaleme almıştı.

2001'den bu yana Mali'de yaşıyordu

Yetersiz beslenme alanında çalışan bir sağlıkçı olan Petronin, Mali'nin kuzeyindeki Gao kentine ilk kez 1996'da gitmiş, 2001'de ise yerleşik hayata geçmişti.

Yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olan çocuklar için 2004'ten bu yana çeşitli faaliyetler yürüten Petronin, bu kapsamda Gao'ya Yardım Derneğini (Association d'Aide a Gao) kurmuştu.

Petronin, 2012'de de Gao'nun aşırıcı grupların kontrolüne geçmesiyle kaçırılma tehlikesi yaşamış, Fransa'da bir süre kaldıktan sonra tekrar bölgeye dönmüştü.

Gao'da tekrar faaliyetlerine başlayan Petronin, 24 Aralık 2016'da kaçırılmış ancak bir süre olayı kimse üstlenmemişti.

Terör örgütü El Kaide bağlantılı bir grup tarafından 2017 Temmuz'da paylaşılan bir videoda, Mali ve Burkina Faso'da kaçırılan 6 yabancı ülke vatandaşı arasında Petronin'in olduğu da görülmüştü.

Aynı terör örgütü tarafından 2018 Mart ve Haziran'da paylaşılan videolarda da görülen Petronin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yardım istemişti.

Petronin, dünyada esir tutulan son Fransız rehine olarak biliniyordu.

Muhalefet, Müslüman, Bamako, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali'de serbest kalan Fransız aktivist, Müslüman olduğunu açıkladı - Son Dakika

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