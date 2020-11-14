Mali'deki Barkhane operasyonunda onlarca terörist öldürüldü - Son Dakika

Mali'deki Barkhane operasyonunda onlarca terörist öldürüldü

14.11.2020 01:05
Mali'deki Barkhane operasyonunda onlarca terörist öldürüldü, System.String[]

Fransa'nın Mali'de konuşlu Barkhane güçlerince düzenlenen operasyon kapsamında onlarca teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Fransa'nın Mali'de konuşlu Barkhane güçlerince düzenlenen operasyon kapsamında onlarca teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Fransa Savunma Bakanlığının resmi sitesinde yer alan açıklamada, perşembe günü Mopti'ye 180 kilometre mesafedeki Niaki köyü yakınlarında teröristlerin toplandığı bilgisinin alındığı ve bölgeye operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Nijerin başkenti Niamey'deki askeri üsten kalkan 4 Mirage 2000D uçağının da katıldığı hava ve kara operasyonuyla onlarca teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, ayrıca teröristlere ait 20 motosiklet ile çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği ve imha edildiği kaydedildi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de Fransa Silahlı Kuvvetlerinin 10 Kasım'da Menaka bölgesinde düzenlenen operasyonla El-Kaide yanlısı Ensaruddin hareketinin lideri İyad Ag Gali'nin yardımcılarından Bahag Moussa'nın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Bölgede petrol, gaz, uranyum, elmas, fosfat, boksit, plütonyum, manganez ve kobalt gibi zengin doğal kaynakların yer alması, çatışmaların önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Operasyon, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali'deki Barkhane operasyonunda onlarca terörist öldürüldü - Son Dakika


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