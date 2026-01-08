Maliye Çalışanları Tatminsizlik Nedeniyle İşten Ayrılıyor - Son Dakika
Maliye Çalışanları Tatminsizlik Nedeniyle İşten Ayrılıyor

08.01.2026 22:18
Devlet Memurları Konfederasyonu, kurumsal tatminsizlik nedeniyle çalışanların ayrıldığını belirtti.

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, "Başta vergi müfettişleri olmak üzere kariyer meslek mensupları, maddi ve manevi tatminsizlik nedeniyle kurumu terk etmektedir" dedi.

Devlet Memurları Konfederasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmeliği yargıya taşımaya hazırlanıyor. Sendika Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, yaptığı açıklamada kariyer meslek gruplarında maddi ve manevi sorunlardan dolayı çalışanların kurumları terk ettiğini belirtti. Vergi dairesi müdür yardımcılarının görev yükünün artırılmasını eleştiren Cengiz, şeflerin görevlerinin müdür yardımcılarına yüklenmesinin performansı olumsuz etkilediğini savundu. Bu durumun aynı zamanda gelir uzmanlarının kariyer hedeflerini de zedelediğini belirten Cengiz, düzenlemenin anayasal bir suç teşkil ettiğini iddia etti. Bu düzenlemeye karşı hukuk mücadelesi başlattıklarını açıklayan Cengiz, maliye mesleğine özel yeni bir hizmet sınıfı tahsis edilmesi gerektiğini belirterek, "Başta vergi müfettişleri olmak üzere kariyer meslek mensupları, maddi ve manevi tatminsizlik nedeniyle kurumu terk etmektedir. Bu teknik bir kurumdur. Yetişmiş insan gücü gözden çıkarılmamalıdır. Gençlerin önüne görevde yükselme yoluyla kazanılan müdür yardımcılığını bir kariyer hedefi olarak koymak, kariyer mesleklerin ruhuna aykırıdır. İdari takdir yetkisiyle mesleklerin içinin boşaltılmasına müsaade etmeyiz. Maliye mesleğine özel yeni bir hizmet sınıfı ihdas edilmeli. Müdür yardımcısı unvanı 'kıdemli uzman', müdür unvanı ise 'başuzman' olarak değiştirilmeli. Gelir ve muhasebe uzmanlarına bu statüler verilerek kariyer yolu açılmalı. Bu hukuk mücadelesiyle idarenin de elini güçlendirmiş olacağız. Hakk'ın ve haklının yanında durmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
