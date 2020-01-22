Malkara'da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı - Son Dakika

Malkara Kaymakamlığı tarafından uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Erkan Karahan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, İlçe Müftüsü Safi Çınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç ve kurum müdürleri katıldı.

Kaymakam Karahan toplantıda yaptığı konuşmada, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelenin en etkin biçimde sürdürüleceğine vurgu yaparak, okul önlerinde ve çevrelerinde önlemler alınacağını, uyuşturucu satıcıları ile etkin bir şekilde mücadele edileceğini kaydetti.