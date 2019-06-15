Malkara İlçe Emniyet Müdürü Gülhan: "Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz"
4 saat önce
Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mahmut Gülhan, ilçede faaliyet gösteren yerel bir gazete merkezini ziyaret etti.
Malkara
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:43 Kaynak: İHA
İlçe Emniyet Müdürlüğü
görevine atanan Mahmut Gülhan
, ilçede faaliyet gösteren yerel bir gazete merkezini ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Gülhan, daha önce Tekirdağ
genelinde Çorlu
ve Çerkezköy
başta olmak üzere yoğun bir şekilde görev yaptığını belirterek Malkara'nın bu ilçelere göre daha sakin ve insanlarıyla birlikte güzel bir ilçe olduğunu söyledi.
Tekirdağ'ın büyükşehir olması ve gelişen sanayisi ile birlikte yoğun bir göç alarak çok hızlı bir şekilde büyüdüğüne dikkat çeken Malkara İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Gülhan, bu büyümenin il bazında olduğu gibi ilçelerde de oluşturacağı ortamda emniyetin de görev yükünün artacağını belirterek, özellikle terörle mücadele ve uyuşturucuyla mücadele konusunda yoğun bir şekilde çalışarak vatandaşların güvenliğini sağlayacaklarını söyledi. - TEKİRDAĞ
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