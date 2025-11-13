Maltepe Belediyesi, Ara Tatilde Okullarda Hijyen Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Maltepe Belediyesi, Ara Tatilde Okullarda Hijyen Çalışmalarına Devam Ediyor

13.11.2025 14:14
Maltepe Belediyesi, ara tatil boyunca ilçedeki okullarda hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ederek öğrenciler için temiz ve güvenli ortamlar oluşturuyor. İlk aşamada Suzan Ahmet Yalkın Ortaokulu ve İlkokulu'nda başlatılan çalışmalar, diğer okullarda da sürdürülmesi planlanıyor.

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi, ara tatilde ilçedeki okullarda hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, öğrencilerin daha temiz ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmesi için okulların tuvalet ve ortak kullanım alanlarında kapsamlı dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Belediye yetkilileri, sağlıklı bir yaşam için yürütülen çalışmaların yalnızca temizlik faaliyeti olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Sağlıklı bir kentin, güçlü bir toplumun temeli olduğunu belirten yetkililer, özellikle viral ve mikrobiyal enfeksiyonlara karşı çocukların korunması amacıyla tuvaletler, koridorlar ve ortak kullanım alanlarının detaylı şekilde temizlendiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

