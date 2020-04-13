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Maltepe Belediyesi'nde "termal kamera" önlemi
6 saat önce
Maltepe Belediyesi, korona virüse yönelik önlemler kapsamında hizmet binalarına insanların vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirdi.
Maltepe Belediyesi, korona virüse yönelik önlemler kapsamında hizmet binalarına insanların vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirdi.
Maltepe Belediyesi korona virüse yönelik aldığı önlemleri genişletti. Bu kapsamda vatandaşların sıklıkla geldiği ana hizmet binası, Küçükyalı Tıp Merkezi ve Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'ne termal kameralar yerleştirildi. Bu kameralarla binalara giriş-çıkış yapan vatandaşların vücut sıcaklıkları ölçüldü. Vücut sıcaklığı yüksek çıkanlar sağlık kurumlarına yönlendirilirken, alınan önemler neticesinde de vatandaşlar uyarıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:33 Kaynak: İHA
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