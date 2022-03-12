MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDA YOLA ATLAYAN KİŞİ KAZAYA NEDEN OLDU - Son Dakika
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MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDA YOLA ATLAYAN KİŞİ KAZAYA NEDEN OLDU

12.03.2022 11:05

100 Karayolu'nda madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişinin yola atlaması sonucu, kayganlaşan yolda duramayan bir araç önündeki otobüse çarptı.

MALTEPE D-100 Karayolu'nda madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişinin yola atlaması sonucu, kayganlaşan yolda duramayan bir araç önündeki otobüse çarptı. Olayda yaralı ve can kaybı yaşanmazken, kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Kadıköy istikametine ilerleyen 34 CAZ 277 plakalı otobüs, karayoluna atlayan ve maddi bağımlısı olduğu iddia edilen kişiye çarpmamak için sürücüsü tarafından, son anda manevra yapılarak durduruldu. Bu sırada seyir halinde bulunan 34 UC 1144 plakalı otomobil ise yolda kayarak otobüse arkadan çarptı. Kazada yaralı ve can kaybı yaşanmazken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yola atlayan kişi, polis gözetiminde kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

Belediye ekipleri, D-100 Karayolu'nda ikinci bir kaza yaşanmaması için tuzlama çalışması yaptı. Kaza nedeniyle yol, Kadıköy istikametine kısa süreli trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDA YOLA ATLAYAN KİŞİ KAZAYA NEDEN OLDU
MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDA YOLA ATLAYAN KİŞİ KAZAYA NEDEN OLDU
MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDA YOLA ATLAYAN KİŞİ KAZAYA NEDEN OLDU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDA YOLA ATLAYAN KİŞİ KAZAYA NEDEN OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDA YOLA ATLAYAN KİŞİ KAZAYA NEDEN OLDU - Son Dakika
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