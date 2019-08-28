Son Dakika Haberleri: Maltepe'de 80 bin liralık et hırsızlığı kamerada
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Maltepe'de 80 bin liralık et hırsızlığı kamerada

1 saat önce

Maltepe'de 80 bin liralık et hırsızlığı kamerada Kilolarca eti yerlerde sürükleyerek çaldılarİSTANBUL - Maltepe'de bir kasap dükkanına giren 3 hırsız 80 bin lira değerinde eti yerlerde sürükleyerek çaldılar.

Maltepe'de 80 bin liralık et hırsızlığı kamerada

Kilolarca eti yerlerde sürükleyerek çaldılar

İSTANBUL - Maltepe'de bir kasap dükkanına giren 3 hırsız 80 bin lira değerinde eti yerlerde sürükleyerek çaldılar. Hırsızlar çaldıkları kilolarca eti geldikleri araca yükleyip hızla uzaklaştılar. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Maltepe'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 hırsız gözlerine kestirdikleri bir kasap dükkanına girdiler. Depo kapısını levyeyle kıran hırsızlar burada bulunan etleri alıp araçlarına götürmeye başladılar. Hırsızlar, kilolarca etin bir kısmını da yerlerde sürüklediler. Hırsızlar etleri çaldıkları esnada yüzlerini kapatmayı da ihmal etmediler. 80 bin lira değerindeki etleri dakikalar içerisinde çalan hırsızlar hızla oradan kaçtılar.

Yaşanan hırsızlık hakkında konuşan işyeri sahibi Mustafa Kayabaşı, "Sabah 7'de bizim kapımızı patlatıp, iki dakikada arabalarına atıyorlar. Sabah 7'de elemanımızı içerideki bekçi arıyor. Depoya komple silip süpürüp kaçmışlar. Ortada kimseyi bulamadık. 80 bin lira civarında etimizi çaldılar" dedi.

Öte yandan kasap dükkanında yaşanan et hırsızlığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yüzleri kapalı 3 hırsız kapısını açtıkları depodan kilolarca eti yerlerde sürükleyerek çalıp götürüyorlar.

Maltepe, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:36 Kaynak: İHA
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