Maltepe\'de Boğulma Olayı

Maltepe'de yüzmek için denize giren şahıs, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.20 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi Orhangazi Şehir Parkı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Y. (30) yüzmek için denize girdi. Kısa bir süre sonra şahsın denizde çırpınmaya başlaması üzerine çevredeki vatandaşlar Murat Y.'ye can simidi attı. Şahıs denizden çıkarılamazken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından denizden çıkarılan Murat Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - İSTANBUL