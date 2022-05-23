Makas atarak trafikte terör estiren hafriyat kamyonu kamerada - Son Dakika
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Makas atarak trafikte terör estiren hafriyat kamyonu kamerada

23.05.2022 11:40

Makas atarak trafikte terör estiren hafriyat kamyonu kamerada Maltepe'de bir hafriyat kamyonu sürücüsü, trafikteki diğer araçlara aldırmadan makas atarak ilerledi.

Makas atarak trafikte terör estiren hafriyat kamyonu kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de bir hafriyat kamyonu sürücüsü, trafikteki diğer araçlara aldırmadan makas atarak ilerledi. Kamyon sürücüsünün adeta faciaya davetiye çıkardığı anlar başka sürücü tarafından görüntülendi.

Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe E-5'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maltepe'den Kadıköy mevkiine hafriyat kamyonu ile ilerleyen bir sürücü, hızla makas atarak adeta faciaya davetiye çıkardı. Kamyon sürücüsünün, makasın ardından sol şeritte yüksek hızda ilerlediği de gözlendi. Yoldaki diğer araçlara aldırmadan makas atan kamyon sürücüsü, hem kendi canını hem de yoldaki diğer yolcuların canını tehlikeye attı. Sorumsuz kamyon sürücüsünün faciaya davetiye çıkardığı anlar başka sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Makas atarak trafikte terör estiren hafriyat kamyonu kamerada
Makas atarak trafikte terör estiren hafriyat kamyonu kamerada
Makas atarak trafikte terör estiren hafriyat kamyonu kamerada
Makas atarak trafikte terör estiren hafriyat kamyonu kamerada
Makas atarak trafikte terör estiren hafriyat kamyonu kamerada
Makas atarak trafikte terör estiren hafriyat kamyonu kamerada
Makas atarak trafikte terör estiren hafriyat kamyonu kamerada
Makas atarak trafikte terör estiren hafriyat kamyonu kamerada
Makas atarak trafikte terör estiren hafriyat kamyonu kamerada
Makas atarak trafikte terör estiren hafriyat kamyonu kamerada
Makas atarak trafikte terör estiren hafriyat kamyonu kamerada
Makas atarak trafikte terör estiren hafriyat kamyonu kamerada

YORUMLAR
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Üsküdar Şile Otoyolunda makas atarak ilerleyen sürücü kaza yaptı: 3 yaralı Üsküdar Şile Otoyolunda makas atarak ilerleyen sürücü kaza yaptı: 3 yaralı MANAVGAT YANGININDA ZARAR GÖREN EVLERİN HAFRİYATI ORMANA DÖKÜLDÜ MANAVGAT YANGININDA ZARAR GÖREN EVLERİN HAFRİYATI ORMANA DÖKÜLDÜ
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Makas atarak trafikte terör estiren hafriyat kamyonu kamerada - Son Dakika


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