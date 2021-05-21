MALTEPE'DE HIRSIZ VETERİNER HEKİMİN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI - Son Dakika

MALTEPE'DE HIRSIZ VETERİNER HEKİMİN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI

21.05.2021 10:15

MALTEPE'DE HIRSIZ VETERİNER HEKİMİN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDIHaber - Kamera: Ali Kerem BENGİ - Cemil ÖZDEMİR / MALTEPE'de veteriner hekimin muayenehanesine gelen bir kişi, koltuğun üzerindeki cep telefonunu çalarak kaçtı.

MALTEPE'DE HIRSIZ VETERİNER HEKİMİN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ - Cemil ÖZDEMİR/ MALTEPE'de veteriner hekimin muayenehanesine gelen bir kişi, koltuğun üzerindeki cep telefonunu çalarak kaçtı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz hafta Altıntepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, olayın yaşandığı saatte veteriner hekim Muhammet Albayrak, muayenehanesinde kediye müdahalede bulunuyordu. Bu sırada içeri giren bir kişi, önce etrafa bakındıktan sonra kimseyi göremeyince koltukta unutulan cep telefonunu gördü. Telefonu saniyeler için alan kişi, hızlı bir şekilde muayenehaneden çıkarak uzaklaştı. Kediye müdahale ettikten sonra odadan çıkan veteriner hekim Muhammet Albayrak, cep telefonunu göremeyince güvenlik kameralarını izledi.

Telefonu çalınan Veteriner Hekim Muhammet Albayrak, "Biz muayenedeydik. Dışardan bir tane beyefendi geliyor, etrafa bakındıktan sonra koltuğun üzerindeki telefonu alıp hızlı bir şekilde çıkıyor ve koşmaya başlıyor" dedi. Yaşadığı üzüntüyü ifade eden Muhammet Albayrak, "Eğitim hayatım boyunca biriktirdiğim tüm bilgiler cep telefonumdaydı. Onları kaybettiğim için çok üzgünüm" şeklinde konuştu.

Veteriner hekim olayın ardından yaşanan hırsızlığı polise ihbar ederken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

MALTEPE'DE HIRSIZ VETERİNER HEKİMİN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI
MALTEPE'DE HIRSIZ VETERİNER HEKİMİN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI
MALTEPE'DE HIRSIZ VETERİNER HEKİMİN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI
MALTEPE'DE HIRSIZ VETERİNER HEKİMİN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI

Altıntepe, Veteriner, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE HIRSIZ VETERİNER HEKİMİN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Evine polis yeleği giyerek geldiler, 2.5 saat işkence yaptılar Evine polis yeleği giyerek geldiler, 2.5 saat işkence yaptılar Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti "Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor" diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti Sergen Yalçın, şampiyonluk kutlamasında arka planda kalmıştı! Ekibinden olay gönderme Sergen Yalçın, şampiyonluk kutlamasında arka planda kalmıştı! Ekibinden olay gönderme Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi "Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman

Son Dakika Haberleri
10:28 Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü
10:15 Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları
10:10 Popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse, Android'e geldi
10:08 Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı
09:44 İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi kutlamak isteyen binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'ya akın etti
09:42 "Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor" diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti
09:37 Sergen Yalçın, şampiyonluk kutlamasında arka planda kalmıştı! Ekibinden olay gönderme
09:22 Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş
09:13 Meteorolojiden yağış uyarısı! Türkiye, yağmura teslim olacak
09:03 Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgarı Operasyonu" 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için başlatıldı
Köpeklere taş atan gençle, onları elleriyle besleyen kadının tartışması sosyal medyayı ikiye böldü Köpeklere taş atan gençle, onları elleriyle besleyen kadının tartışması sosyal medyayı ikiye böldü         
10:39
Polislerden kaçmaya çalışan alkollü sürücü iki bekçiye çarptı Polislerden kaçmaya çalışan alkollü sürücü iki bekçiye çarptı         
10:31
Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları         
10:16
Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı         
10:08
Sinovac aşısı yaptıran Hülya Avşar'dan güldüren espri: Çin aşısı yaptırınca çekik oldum Sinovac aşısı yaptıran Hülya Avşar'dan güldüren espri: Çin aşısı yaptırınca çekik oldum         
09:50
17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak! Esnafa hibe desteği resmen yürürlüğe girdi 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak! Esnafa hibe desteği resmen yürürlüğe girdi         
09:39
Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş         
09:23
Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı         
09:08
Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgarı Operasyonu" 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için başlatıldı         
09:03
"Küs öldü" demişlerdi! İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı         
00:06
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi         
23:34
Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı         
21:29
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi         
16:19
6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi         
15:25
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı         
12:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 10:54:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MALTEPE'DE HIRSIZ VETERİNER HEKİMİN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement