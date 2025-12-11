Maltepe'de kargo çalışanı araçta ölü bulundu - Son Dakika
3-sayfa

Maltepe'de kargo çalışanı araçta ölü bulundu

Maltepe'de kargo çalışanı araçta ölü bulundu
11.12.2025 13:08  Güncelleme: 13:40
Maltepe\'de kargo çalışanı araçta ölü bulundu
Maltepe'de işe gitmekte olan 70 yaşındaki kargo çalışanı araçta ölü bulundu, ölüm nedeni araştırılıyor.

Maltepe'de bir kargo çalışanı işe gitmek için bindiği araç içerisinde ölü olarak bulundu. Ölüm nedeni henüz belli olmayan çalışanın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre olay saat 09.30 sıralarında Girne Mahallesi Doğuşkent Caddesi üzerinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Sabah işe gitmek için araca gelen ve şoför koltuğuna oturan N.C'i (70) hareketsiz görenler durumu sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahısın öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından ölen şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KOAH HASTASIYDI

Mahalle sakinlerinden Azmi Kahraman, araç içerisinde bir kişinin ölü bulunduğunu ifade ederek, "Yoğun bir kalabalık gördük. Öğrendik ki kargo çalışanı bir kişi araç içerisinde hayatını kaybetmiş. Sanırım sabah işine gidecekti. KOAH hastası olduğu söyleniyor. Yalnız yaşıyormuş bir kızı varmış. Tanıdık biri değilmiş, bu civarda bir yere yeni taşınmış. Arabanın içerisinde kendiliğinden ölmüş" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, Maltepe, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Maltepe'de kargo çalışanı araçta ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sehmus fatih sehmus fatih:
    70 yaşında ve çalışıyor ((( 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Maltepe'de kargo çalışanı araçta ölü bulundu - Son Dakika
