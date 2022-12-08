Gelen linke tıklayan engelli gencin hayatı karardı! Kaptırdığı parayı geri toplamak için yemeden içmeden 4 sene çalışması gerek - Son Dakika
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Gelen linke tıklayan engelli gencin hayatı karardı! Kaptırdığı parayı geri toplamak için yemeden içmeden 4 sene çalışması gerek

08.12.2022 14:33

Maltepe'de telefonuna gelen mesajdaki linke tıklayan engelli genç, mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişime geçtiği kişi ya da kişiler tarafından dolandırıldı. Engelli genç, dolandırıcıların kendisine vadettiği internet üzerinden satış yapma işine girmek için bankadan 185 bin TL kredi çekip dolandırıcıların hesabına gönderdi. Dolandırıcıların kayıplara karışmasıyla engelli genç ve ailesi polise giderek şikayetçi oldu.

Geçtiğimiz günlerde Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, Adem Turan isimli 30 yaşındaki engelli vatandaş, cep telefonuna gelen 'ek gelir' vaadli mesajda bulunan linke tıkladı ve sanal ortam üzerinden henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheliyle konuşmaya başladı.

8 GÜNDE 185 BİN TL KREDİ ÇEKTİ

Şüpheli şahıs ya da şahıslar, engelli gence bir sanal alışveriş sitesi üzerinden satış yaparak para kazanacağını ve belirtilen miktardaki ücretleri geri alacağı koşuluyla yönlendirdiği hesaba para yatırmasını istedi.

Maltepe'de 'link dolandırıcılığı': 185 bin Lira kredi çektirdikleri engelli genci dolandırdılar

Adem Turan, şüphelilerin istediği miktarı karşılamak için maaş müşterisi olduğu bankadan 8 günde toplamda 185 bin lira kredi çekti. Sanal ortam üzerinden şüphelilerin hesabına parayı yatırmasının ardından geri dönüş alamayan Turan, durumu ailesiyle paylaştı. Çocuklarının dolandırıldığını anlayan aile karakola giderek şikayetçi oldu.

Maltepe'de 'link dolandırıcılığı': 185 bin Lira kredi çektirdikleri engelli genci dolandırdılar

"AİLEMİN BORCU VARDI, YARDIM ETMEK İSTEDİM"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan engelli genç Adem Turan, "Telefonuma gelen mesajdaki 'ek gelir' linkine tıkladım. Linke tıklayınca Whatsapp üzerinden bir numaraya yönlendirildim ve bir kadınla konuşmaya başladım. İnternet üzerinden satış yaparak para kazanabileceğimi söyledi. Önce para yatırmam gerektiğini sonra yatırdığım paranın iade edileceğini söylediler. Param olmadığını belirtince çevremden ya da bankadan kredi çekmemi söyledi. Ailemin borcu vardı, engelli kız kardeşim vardı, yardım etmek istedim. Bende gidip aralıklı olarak toplamda 185 bin Lira kredi çekip bana şifresi verilen hesaba yatırdım. Sonra kimseye ulaşamadım. Ben kandım, kimse kanmasın" dedi.

Maltepe'de 'link dolandırıcılığı': 185 bin Lira kredi çektirdikleri engelli genci dolandırdılar

"BU BORCU ÖDEMESİ İÇİN YEMEDEN İÇMEDEN 4 SENE ÇALIŞMASI LAZIM"

Şüphelilerin yakalanmasını isteyen anne Fatma Turan, "Oğlum bize dolandırıldığını söyledi. Karakola giderek şikayetçi olduk. Oğlumu dolandıranların yakalanmasını istiyoruz. Bankaya 185 bin Lira borçlu olduk. Bu borcu ödemesi için yemeden içmeden 4 sene çalışması lazım. 8 kez kredi çekmiş. Bize yardım etmek için bu işlere kalkışmış. Nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. Bunu yapanların yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Maltepe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gelen linke tıklayan engelli gencin hayatı karardı! Kaptırdığı parayı geri toplamak için yemeden içmeden 4 sene çalışması gerek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gelen linke tıklayan engelli gencin hayatı karardı! Kaptırdığı parayı geri toplamak için yemeden içmeden 4 sene çalışması gerek - Son Dakika
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