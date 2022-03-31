Maltepe'de mobilya dükkanında hırsızlık: 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Maltepe'de mobilya dükkanında hırsızlık: 1 şüpheli tutuklandı

31.03.2022 13:41
Maltepe'de mobilya dükkanında hırsızlık: 1 şüpheli tutuklandı

Maltepe'de bir mobilyacı dükkanından 30 bin TL değerindeki iskele demirlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe'de bir mobilyacı dükkanından 30 bin TL değerindeki iskele demirlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart tarihinde 22.00 sıralarında Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde mobilyacı olarak faaliyet yürüten bir işyerinden yaklaşık 30 bin TL değerindeki iskele demirlerinin çalınması ihbarı üzerine harekete geçti. Hırsızlık suçunu işleyen şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, şüpheli şahsın yakalanması, olayın aydınlatılması ve hırsızlık suçlarının önlenmesi amacıyla detaylı bir inceleme başlattı. İnceleme sonucunda, şüpheli şahısların olay yerine beyaz renkli bir kamyonetle geldiği, malzemeleri aldıktan sonra E-5 Kartal istikametine doğru kaçtığı, sonrasında Kadıköy istikametine dönerek bir sokağa girdikleri, sokakta kamyonetin plakasını örttükleri ve akabinde yine Büyükbakkalköy bölgesinde bulunan bir hurdacıya girdikleri, aracı bırakarak olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

Şahısların eşkal bilgileri ve araç plakası üzerinden yürütülen saha çalışmaları sonucunda, olayı 3 şahsın gerçekleştirdiği, E.G. isimli şahsın olayı planlayarak C.S. ve H.U isimli şahısları eşya satın aldığına ve taşımaları konusunda yardımcı olmalarına ikna ederek olaya dahil ettiği belirlendi. Kamyonette E.G. ve C.S. isimli şahısların bulunduğu, H.U.'nun ise onları hurdacıda karşıladığını tespit eden ekipler, şahıslar ile işyeri sahibi E.Ö.'yü 16 Mart'ta yakalayarak gözaltına aldı.

Şahısların yapılan sorgulamasında, hırsızlık ve benzeri asayiş suçlarından çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan ve haklarında "Suç eşyasını satın alma" suçundan işlem yapılan E.Ö. ile "Açıktan hırsızlık" suçundan işlem yapılan C.S. ve H.U., işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Şüpheli E.G. ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - İSTANBUL

Maltepe'de mobilya dükkanında hırsızlık: 1 şüpheli tutuklandı
Maltepe'de mobilya dükkanında hırsızlık: 1 şüpheli tutuklandı
Maltepe'de mobilya dükkanında hırsızlık: 1 şüpheli tutuklandı
Maltepe'de mobilya dükkanında hırsızlık: 1 şüpheli tutuklandı
Maltepe'de mobilya dükkanında hırsızlık: 1 şüpheli tutuklandı

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Türk Lirası, Hırsızlık, İnceleme, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de mobilya dükkanında hırsızlık: 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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