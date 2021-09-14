Maltepe'de okul kantinlerine şok denetim - Son Dakika

2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı. Maltepe Belediyesi'ne bağlı ekipler ise okul kantinlerinde şok denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde çalışanlar da dahil temizlik ve hijyen sertifikaları kontrol edildi, eksikliklerin giderilmesi istendi.

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Gıda Denetim Birimi ekipleri okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı başlarken Maltepe Belediyesi öğrencilerin gıda güvenliğini sağlamak için kolları sıvadı.

Hijyen sertifikası

Denetimlerde, kantin işletmelerinde çalışanlarda dahil olmak üzere temizlik ve hijyen şartları, çalışanlara ait muayene ve hijyen sertifikaları sırasıyla gözden geçirildi, eksiği bulunan detaylar hakkında işlem yapılarak eksikliklerinin giderilmesi talep edildi. Kantin işletmelerinde uyulması gereken hijyen kuralları konusunda bilgilendirme ve hatırlatmalar yapıldı. Denetime katılan gıda mühendisleri tarafından kantinlerde ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Ürünler kontrol edildi

Soğuk zincir esasına göre muhafaza edilmesi gereken ürünlerin kontrolü yapıldı. Zabıta memurlarımız tarafından ise kantinlerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı kontrolü yapıldı.

Küçükyalı, Aydınevler, Girne, İdealtepe ve Altayçeşme mahallelerinde 20'ye yakın okul kantini denetlendi. Sonraki günlerde ve tüm yıl boyunca Maltepe sınırlarındaki tüm okul kantinlerinin ve yemekhanelerin denetlenmeye devam edileceği bildirildi. - İSTANBUL