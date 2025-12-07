Maltepe'de Servis Minibüsü Devrildi: 11 Yaralı - Son Dakika
Maltepe'de Servis Minibüsü Devrildi: 11 Yaralı

Maltepe\'de Servis Minibüsü Devrildi: 11 Yaralı
07.12.2025 15:22
Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan minibüs devrildi, 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsünün devrilmesi ile 1'i ağır 11 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Küçükyalı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Altur firmasına ait 34 LAV 592 plakalı Otokar marka servis minibüsü, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 22 yolcudan 1'i ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Minibüste bulunan yolcuların İstanbul Havalimanı çalışanları olduğu ve mesai bitiminde evlerine gittikleri öğrenildi. Öte yandan kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde minibüsün kontrolden çıkarak bir süre savrulduğu ve bariyerlere çarpıp devrildiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

