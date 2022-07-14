Maltepe'de üst geçitte soyunan adam, genç kadına saldırdı: Amacım tecavüz etmekti - Son Dakika
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Maltepe'de üst geçitte soyunan adam, genç kadına saldırdı: Amacım tecavüz etmekti

14.07.2022 14:37

İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen olayda 26 yaşındaki Bahaddin Ç., üst geçitte kıyafetlerini çıkardıktan sonra o esnada oradan geçen 25 yaşındaki kadına saldırdı. Üstüne atladığı kadının kıyafetlerini de çıkarmaya çalışan Bahaddin Ç. tutuklandı.

7 Temmuz günü öğlen saatlerinde Küçükyalı Mahallesi'ndeki bir üst geçitte meydana gelen olayda Bahaddin Ç. (26) kıyafetlerini aniden çıkartarak üst geçitten geçen 25 yaşındaki bir üniversite öğrencisi kadına saldırdı.

ÜSTÜNE ATLADI, KIYAFETLERİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Üstüne atladığı kadının kıyafetlerini de çıkarmaya çalışan Bahaddin Ç. kadının çığlık atması ve çevredekilerin kendilerine yaklaşması sonucu olay yerinden kaçtı. Kıyafetlerini giyip minibüse binen şüpheli, polis ekiplerinin minibüsü durdurmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

"AMACIM KENDİSİNE TECAVÜZ ETMEKTİ"

Bahaddin Ç.'nin emniyetteki ifadesinde Küçükyalı Mahallesi'ne gezmeye gittiğini, üst geçitten geçerken gördüğü kadını beğendiğini belirterek, "Hoşuma gitti, bunun üzerine peşinden gittim. Giderken üzerimdeki tüm kıyafetleri çıkarttım ve kadına arkadan sarıldım. Birlikte yere düştük ve kadının üzerindeki elbiseleri çıkartmaya çalıştım. Amacım kendisine tecavüz etmekti" dediği öğrenildi.

SAVUNMASI DA OLAY KADAR GARİP

Kadının çığlıkları üzerine çevredekilerin yanına gelmeye başladığını kaydeden Bahaddin Ç.'nin "Bunun üzerine üzerimden çıkarttığım kıyafetleri giyip hemen oradan uzaklaştım. Oradan D-100 Karayolu'na indim ve ilk gelen minibüse bindim. Sıcak olduğu için yanlış kararlar aldım, pişmanım" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi "Cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise Bahaddin Ç.'nin sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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ÜST GEÇİTTE SOYUNUP KADINA SALDIRDI -2 ÜST GEÇİTTE SOYUNUP KADINA SALDIRDI -2 Top oynayan gençlere bıçakla saldırdı Top oynayan gençlere bıçakla saldırdı
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de üst geçitte soyunan adam, genç kadına saldırdı: Amacım tecavüz etmekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de üst geçitte soyunan adam, genç kadına saldırdı: Amacım tecavüz etmekti - Son Dakika
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