Maltepe'de vergi müfettişine rüşvet iddiası; 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Maltepe'de vergi müfettişine rüşvet iddiası; 2 şüpheli tutuklandı

15.10.2020 13:33
Maltepe'de vergi müfettişine rüşvet iddiası; 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Maltepe'de vergi dairesinde görevli vergi müfettişi iddiaya göre kendisine rüşvet teklif eden 2 kişiyi polise ihbar etti.

Maltepe'de vergi dairesinde görevli vergi müfettişi iddiaya göre kendisine rüşvet teklif eden 2 kişiyi polise ihbar etti. Rüşvet vermeye giden iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Maltepe'de Maliye Bakanlığı'na bağlı kamu kurumunda görevli vergi müfettişine iddiaya göre iki kişi işlemlerini yaptırmak için rüşvet teklif etti. Vergi müfettişi durumu polis ekiplerine ihbar edince İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.  Polis ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu kimliklerini tespit ettikleri 3 şüpheliden H.Ç. ve E.Y.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


- İstanbul
Maltepe'de vergi müfettişine rüşvet iddiası; 2 şüpheli tutuklandı
Maltepe'de vergi müfettişine rüşvet iddiası; 2 şüpheli tutuklandı
Maltepe'de vergi müfettişine rüşvet iddiası; 2 şüpheli tutuklandı
Maltepe'de vergi müfettişine rüşvet iddiası; 2 şüpheli tutuklandı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maltepe'de vergi müfettişine rüşvet iddiası; 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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