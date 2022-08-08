MALTEPE'DE 10 GÜN SÜREN YAVRU KEDİ KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika
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MALTEPE'DE 10 GÜN SÜREN YAVRU KEDİ KURTARMA OPERASYONU

08.08.2022 11:47

MALTEPE'de yavru kedi düştüğü kuyudan 10 gün sonunda kurtarıldı.

MALTEPE'de yavru kedi düştüğü kuyudan 10 gün sonunda kurtarıldı.

Maltepe Altayçeşme Mahallesi Seri Sokak'ta üstü açık kuyuya yavru kedi düştüğü fark edildi. Yavru kediyi kurtarabilmek için itfaiye ekibi sevk edildi. Makaralı sistemli merdiven oluşturularak indirilen itfaiye eri kuyunun dibinde 5 ayrı drenaj boru bağlantısı bulunduğunu yavru kedinin bunlardan birisine girdiğini belirledi. İtfaiye erleri kuyunun iş makineleri ile açılması yerine hayati tehlikesi bulunmadığını göz önüne aldıkları yavru kediyi beslemeye ve su bırakmaya karar verdi. Yavru kedinin kurtarılması için 9 gün boyunca yapılan tüm denemeler sonuç vermedi. 10'uncu günde itfaiye erinin inmesi yerine kapan indirildi. Yavru kedinin yem yemek için gelmesi ile kapana girmesi ardından itfaiye eri indirildi. İtfaiye eri kapana sıkışan yavru kediyi alarak sonunda kurtardı. İtfaiye erlerinin bu çabası ardından mahalle sakinlerinden biri yavru kediyi sahiplenirken kuyunun üzeri kapatıldı.


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Maltepe'de kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Maltepe'de kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Muğla'da kuyuya düşen kedi yavrusu kurtarıldı Muğla'da kuyuya düşen kedi yavrusu kurtarıldı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Maltepe, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE 10 GÜN SÜREN YAVRU KEDİ KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika

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SON DAKİKA: MALTEPE'DE 10 GÜN SÜREN YAVRU KEDİ KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika
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