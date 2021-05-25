Maltepe'de yavru kedi Sütlaç'ı kurtaran hayvanseverler konuştu - Son Dakika

Maltepe'de yavru kedi Sütlaç'ı kurtaran hayvanseverler konuştu

25.05.2021 10:01

MALTEPE'de sitenin istinat duvarı ile blok duvarı arasındaki boşluğa düşen yavru kediyi kurtaran hayvanseverler o günü anlattı.

MALTEPE'de sitenin istinat duvarı ile blok duvarı arasındaki boşluğa düşen yavru kediyi kurtaran hayvanseverler o günü anlattı. Yavru kedi tırmanınca düşmemesi için boruları keçelerle kapladıklarını belirten Filiz Avşar,  "Bir komşumuzun 'İnternetten kedi sesi açar mısınız?' dedi. Kedi sesi açtık söylene söylene çıktı. Bu şekilde çıkarmış olduk" dedi.  Yavru kediyi sahiplenen ve ismini "Sütlaç" koyan 11 yaşındaki Eylül Bilginer de çok mutlu olduğunu söyledi.

Maltepe'de geçen ay 15 metrelik boşluğa düşen 3 yavru kediden ikisi ölmüş, biri ise hayvanseverlerin 3 günlük mücadelesinden sonra borularla yapılan düzeneklerle kurtarılmıştı. "Sütlaç" isimi verilen kediyi kurtaran hayvanseverler o anları anlattılar.

"YAVRU KEDİYİ KURTARMAK İÇİN 15 METRE BORU UZATTIK"

Kurtarma operasyonunu anlatan Filiz Avşar, olayın ilk anlarında taşları kırarak duvarı genişlettiklerini, battaniye uzattıklarını ve kediye ulaşmak için günlerce nöbet tuttuklarını söyledi. Avşar, "Bizi mahalleden komşularımız aradı. 3 kedinin dehlize düştüğünü, 2'sinin öldüğünü ama birinin yaşamak için çabaladığını söylediler. Yardımcı olup olamayacağımızı sordular. Biz de tabi hemen sitenin teknik ekibini gönderdik. Çok derinde olduğunu ve oraya uygun alet edavatın olmadığını söylediler. ve hava alacak kadar kapattıklarını söylediler. Biz o akşam ümidi kestik. Ertesi gün tekrar geldik. O gün itfaiyeyi de çağırmıştık. Diğer komşularımız da o arada AKUT ve AFAD'ı da haberdar etmiş. Onlarda insan girip giremeyeceğini sormuşlar ve dar olduğunu öğrenince onlar da gelemediler" dedi.

"KEDİ SESİ AÇTIK SÖYLENE SÖYLENE ÇIKTI"Bunun üzerine kurtarma görevinin kendilerine düştüğünü belirten Avşar şunları söyledi: "Biz bir grup arkadaş geldik. Neler yapabileceğimize baktık. Yine teknik ekibimizi çağırdık. Boruları uç uca bağladık, belki yukarı tırmanır diye üstünü çuvallarla kapladık ama olmadı. Aşağı yemek gönderdik, kutuya girer yukarı çekeriz diye. O da başarısız oldu. Yavru kedi, çok çabuk uykuya daldı. Ümidi kestik sık sık. Hatta öldüğünü düşündük. ve en son aklımıza pimaş borular geldi. Pimaş boruları aldık yönetimden ve onların üzerini keçelerle kapladık. Tırmanırsa düşmesin diye. Bir komşumuzun aklına da kedi sesi geldi. 'İnternetten kedi sesi açar mısınız?' dedi. Kedi sesi açtık söylene söylene çıktı. Bu şekilde çıkarmış olduk." Dehlizin derin olduğunu ve ulaşamadıklarını kaydeden  Avşar, "Derinlik 13 metre diye tahmin ediyoruz. Tabi biz çapraz olsun biraz rahat çıkabilsin diye 15 metre boru uzattık. Bu şekilde çıkarmayı başardık" şeklinde konuştu.

SÜTLAÇ'I 11 YAŞINDAKİ EYLÜL SAHİPLENDİKurtarıldıktan sonra yavru kediyi sahiplenen ve ismini "Sütlaç" koyan 11 yaşındaki Eylül Bilginer, "Çok mutluyum. Önce bir sürprizle karşılaştım. Annem kurtulduğunda getirdi. Orada çok mutlu oldum. Çok da heyecanlandım. İsmini Sütlaç koydum. Zaten bir kedim vardı. Genellikle o benimle oynuyor. Ben de onunla oynuyorum. Sedef Adası'nda olduğumuz için onu dışarı çıkarıyorum. Orada çok eğleniyor" dedi.

"ŞİMDİ 6 KİŞİLİK BİR AİLE OLDUK"

Eylül Bilginer'in annesi Şule Bilginer de, "3 kedinin düştüğü haberi aldım. Zaten biz de kızımla kedi ve köpekleri severiz. Çok uğraştık. AKUT ve itfaiye geldi ama çok dar bir alan olduğu için belimize kadar sarkabildik. Buradaki teknik ekibimizle bağlantı kurduk. Hayvan sever arkadaşlarımızı aradık, sağ olsunlar onlar da bize destek oldular. 3 gün nöbet tuttuk başında. Yemek uzattık. Üçüncü gün kedi sesi ile çıktı. Zaten söz vermiştik, alacağız diye. Ondan sonrada zor bir süreç oldu. Biraz hastaydı. Tedavisini yaptırdık. Daha önce bir kedimiz vardı, dört kişiydik şimdi 6 kişilik bir aile olduk" şeklinde konuştu.

(LAR)


Maltepe'de yavru kedi Sütlaç'ı kurtaran hayvanseverler konuştu
Maltepe'de yavru kedi Sütlaç'ı kurtaran hayvanseverler konuştu
Maltepe'de yavru kedi Sütlaç'ı kurtaran hayvanseverler konuştu
Maltepe'de yavru kedi Sütlaç'ı kurtaran hayvanseverler konuştu
Maltepe'de yavru kedi Sütlaç'ı kurtaran hayvanseverler konuştu
Maltepe'de yavru kedi Sütlaç'ı kurtaran hayvanseverler konuştu
Maltepe'de yavru kedi Sütlaç'ı kurtaran hayvanseverler konuştu

Maltepe, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maltepe'de yavru kedi Sütlaç'ı kurtaran hayvanseverler konuştu - Son Dakika


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