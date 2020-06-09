MALTEPE'DEKİ ATIK TESİSİNDE YANGIN - Son Dakika

MALTEPE'DEKİ ATIK TESİSİNDE YANGIN

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı atık tesisinin bahçesinde bulunan hurda malzemelerin olduğu alanda yangın çıktı.

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı atık tesisinin bahçesinde bulunan hurda malzemelerin olduğu alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Olay, saat 11.00 sıralarında Maltepe Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı atık tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tesis bahçesinde hurda malzemelerin bulunduğu açık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, meraklı vatandaşlar olay anını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Yangının nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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