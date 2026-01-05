Maltepe Meclisi'nde Ecrimisil Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Maltepe Meclisi'nde Ecrimisil Tartışması

05.01.2026 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de kiralama usulleri eleştirildi, hukuka aykırılık iddiaları gündeme geldi.

Maltepe Belediye Meclisi'nde, 41 yol, park ve yeşil alan gibi sosyal donatı alanının, kira sözleşmesi, taşınmaz tahsisi veya ihale yapılmadan ecrimisil alınmak suretiyle yıllarca hukuka aykırı biçimde kiraya verildiği iddiasına ilişkin soru önergesi verildi.

Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Esin Köymen'in başkanlığında belediye binasında devam etti.

Toplantıda konuşan AK Parti'li Meclis Üyesi İlker Barutçu, 29 Ocak 2025 tarihli Teftiş Raporu'nda yer alan tespitlerde, Maltepelilerin kullanımına tahsis edilmesi gereken 41 yol, park ve yeşil alan gibi sosyal donatı alanının, kira sözleşmesi, taşınmaz tahsisi ya da ihale yapılmadan, ecrimisil (işgal tazminatı) alınmak suretiyle yıllarca hukuka aykırı biçimde kiraya verildiğinin aktarıldığını belirtti.

Barutçu, bu durumun kamu yararına açıkça aykırı olduğunu, sosyal donatı alanlarının sürekli şekilde işgal edilemeyeceğini ve kiraya verilemeyeceğini, raporda ecrimisil yoluyla üçüncü kişilerin işgaline bırakılan bazı alanlardan, işgalcilerden ecrimisil bedellerinin dahi tahsil edilmediğini dile getirdi.

Maltepe Belediye Başkanlığı makamına söz konusu sosyal donatı alanında yıllardır devam eden işgallerin sonlandırılması ve bu alanların Maltepelilerin kullanımına geri verilmesi için bugüne kadar hangi işlemlerin yapıldığını soran Barutçu, halen işgali devam eden alan sayısının kaç olduğunu ve tahsil edilmediği belirtilen ecrimisil bedellerinin tahsil edilip edilmediğini kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

AK Parti'li Meclis Üyesi Yusuf Özgün, önceki dönem belediye yönetimi tarafından imzalanan protokol ve sözleşmelere ilişkin incelemelerle ilgili yazılı soru önergesi sundu.

Özgün, 2 Aralık 2025 tarihli Meclis toplantısında verdiği soru önergesine gelen cevabın, Meclisin denetim yetkisini karşılamaktan uzak olduğunu kaydetti.

Kendisine iletilen yanıtta, "kaç protokolün incelendiği, kaçının iptal edildiği, hangilerinin revize edildiği, kamu zararı tespiti yapılıp yapılmadığı ve varsa bu zarara ilişkin hangi hukuki işlemlerin başlatıldığına dair net, sayısal ve denetlenebilir bilgilerin yer almadığını" ifade eden Özgün, "Kamu zararı varsa bunun üzeri örtülemez, hukuka aykırılık varsa sorumlular hesap vermek zorundadır." dedi.

Özgün, Maltepe Belediye Başkanlığından önceki dönem yönetimince imzalanan protokol ve sözleşmelerin toplam sayısını, yıllara ve konularına göre dağılımını, incelemeye alınan protokol sayısını, iptal edilen ya da revize edilen sözleşmeleri ve bunların gerekçelerini ayrıntılı şekilde açıklamasını istedi.

2024 ile 2025'te imzalanan yeni protokollerin hangi alanları kapsadığının ve kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmadığının açıklanması gerektiğine dikkati çeken Özgün, iptal ve revizyonlar sonrasında belediye gelirlerinde yaşanan değişimin de ortaya konulmasını talep etti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada soru önergelerinin başkanlık makamına havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Belediye, Politika, Maltepe, Son Dakika

Son Dakika Politika Maltepe Meclisi'nde Ecrimisil Tartışması - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:14:25. #7.11#
SON DAKİKA: Maltepe Meclisi'nde Ecrimisil Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.