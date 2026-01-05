Maltepe Meclisi'nde Ecrimisil Tartışması

Maltepe Belediye Meclisi'nde, 41 yol, park ve yeşil alan gibi sosyal donatı alanının, kira sözleşmesi, taşınmaz tahsisi veya ihale yapılmadan ecrimisil alınmak suretiyle yıllarca hukuka aykırı biçimde kiraya verildiği iddiasına ilişkin soru önergesi verildi.

Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Esin Köymen'in başkanlığında belediye binasında devam etti.

Toplantıda konuşan AK Parti'li Meclis Üyesi İlker Barutçu, 29 Ocak 2025 tarihli Teftiş Raporu'nda yer alan tespitlerde, Maltepelilerin kullanımına tahsis edilmesi gereken 41 yol, park ve yeşil alan gibi sosyal donatı alanının, kira sözleşmesi, taşınmaz tahsisi ya da ihale yapılmadan, ecrimisil (işgal tazminatı) alınmak suretiyle yıllarca hukuka aykırı biçimde kiraya verildiğinin aktarıldığını belirtti.

Barutçu, bu durumun kamu yararına açıkça aykırı olduğunu, sosyal donatı alanlarının sürekli şekilde işgal edilemeyeceğini ve kiraya verilemeyeceğini, raporda ecrimisil yoluyla üçüncü kişilerin işgaline bırakılan bazı alanlardan, işgalcilerden ecrimisil bedellerinin dahi tahsil edilmediğini dile getirdi.

Maltepe Belediye Başkanlığı makamına söz konusu sosyal donatı alanında yıllardır devam eden işgallerin sonlandırılması ve bu alanların Maltepelilerin kullanımına geri verilmesi için bugüne kadar hangi işlemlerin yapıldığını soran Barutçu, halen işgali devam eden alan sayısının kaç olduğunu ve tahsil edilmediği belirtilen ecrimisil bedellerinin tahsil edilip edilmediğini kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

AK Parti'li Meclis Üyesi Yusuf Özgün, önceki dönem belediye yönetimi tarafından imzalanan protokol ve sözleşmelere ilişkin incelemelerle ilgili yazılı soru önergesi sundu.

Özgün, 2 Aralık 2025 tarihli Meclis toplantısında verdiği soru önergesine gelen cevabın, Meclisin denetim yetkisini karşılamaktan uzak olduğunu kaydetti.

Kendisine iletilen yanıtta, "kaç protokolün incelendiği, kaçının iptal edildiği, hangilerinin revize edildiği, kamu zararı tespiti yapılıp yapılmadığı ve varsa bu zarara ilişkin hangi hukuki işlemlerin başlatıldığına dair net, sayısal ve denetlenebilir bilgilerin yer almadığını" ifade eden Özgün, "Kamu zararı varsa bunun üzeri örtülemez, hukuka aykırılık varsa sorumlular hesap vermek zorundadır." dedi.

Özgün, Maltepe Belediye Başkanlığından önceki dönem yönetimince imzalanan protokol ve sözleşmelerin toplam sayısını, yıllara ve konularına göre dağılımını, incelemeye alınan protokol sayısını, iptal edilen ya da revize edilen sözleşmeleri ve bunların gerekçelerini ayrıntılı şekilde açıklamasını istedi.

2024 ile 2025'te imzalanan yeni protokollerin hangi alanları kapsadığının ve kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmadığının açıklanması gerektiğine dikkati çeken Özgün, iptal ve revizyonlar sonrasında belediye gelirlerinde yaşanan değişimin de ortaya konulmasını talep etti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada soru önergelerinin başkanlık makamına havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.