Maltepe sahilinde kayalıklara sıkışmış bir halde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Maltepe Yalı Mahallesi sahilinde bulunan kayalıklarda saat 12.30'da meydana gelen olayda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı güvenlik görevlisinin kontrolü sırasında sahilde kayalıkların arasına sıkışmış halde bir ceset bulundu.

SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Güvenlik görevlisinin olayı 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayalıklara sıkışmış halde olan cesedin ilk belirlemelere göre bir erkeğe ait olduğu belirtildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ceset sıkıştığı yerden çıkarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çıkarılan ceset savcının ilk incelemeleri sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.