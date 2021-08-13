Üye Girişi
Maltepeli çocukların gece kampı deneyimi - Son Dakika

Maltepeli çocukların gece kampı deneyimi

13.08.2021 10:16
Maltepeli çocukların gece kampı deneyimi, System.String[]

Maltepe Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gece Kampı' etkinliğiyle güvenli bir ortamda hem kamp hayatını tecrübe ediyor hem eğleniyor hem de spor yapıyor.

Maltepe Belediyesi, Yalçın Kızılay Spor Kompleksi Rekreasyon Alanı'nda "Çocuklarla Gece Kampı" başlıklı bir dizi kamp etkinliği başlattı. 18 mahalleden 50'şer çocuk olmak üzere toplam 900 çocuk, güvenli bir ortamda kamp hayatını tecrübe ederken, spor kompleksinde yer alan basketbol sahası, yüzme havuzu gibi alanlar da çocukların kullanımına açılıyor. Her defasında 50 çocuğun alındığı günübirlik kamp programı, basketbol, yüzme gibi spor aktivitelerinin yanı sıra film gösterimi ve korunaklı bir şekilde yerleştirilen kamp ateşinin etrafında müzik dinletisi de içeriyor.

ÖNCELİK GÜVENLİK

Pandemi koşullarına uygun bir şekilde düzenlenen alan, iki kişilik çadırlarda birer çocuk kalacak şekilde dizayn edildi. Kamp alanı güvenlik kameraları ile izlenirken, güvenlik görevlileri de gece boyunca alanda nöbet tutuyor. Maltepe Belediyesi görevlileri de oluşturulan WhatsApp grubu ile ailelere sürekli olarak bilgi geçiyor.

ÇOCUKLARDAN MESAJ VAR

Ülke gündeminde yer alan yangınlar da göz önünde bulundurularak ilk kamp programında eğitmenler, çocuklara kamp ateşi yakılırken ve söndürülürken nelere dikkat etmeleri gerektiğini özenli bir şekilde anlattılar. Çocuklar da müzik dinletisi sonrasında bir ağızdan "Ormanlarımız yok olmasın, hayvanlarımız ölmesin" mesajı verdiler.

'ONLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR TECRÜBE'

Kamp programına Zümrütevler ve Fındıklı mahallelerinden çocuklarla başlandığını söyleyen Maltepe Belediyesi Spor Müdürü Vaner Pekin, "Çocukların aidiyet duygusunun ilerlemesi, öz güvenlerinin artması, daha fazla sorumluluk sahibi olmaları gibi temel kriterleri aşılamaya çalışıyoruz" dedi. Pekin, "Çocukların ailelerinden uzak bir bölgede, bir çadır ortamında, doğayla beraber, kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayabileceği, yeni arkadaşlar edinebileceği bir ortam yaratmak istiyoruz. Bu tür etkinliklerin çocukların ilerleyen yıllardaki hayatlarına önemli bir yaşam tecrübesi katacağını düşünüyoruz. Temel amacımız bu" diye konuştu.

Maltepeli çocukların gece kampı deneyimi

Maltepe Belediyesi, basketbol, Kızılay, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Maltepeli çocukların gece kampı deneyimi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu 10:48 Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık 10:34 Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık Sarı-Lacivertliler, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına korkunç bir senaryo ile başlıyor 10:23 Sarı-Lacivertliler, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına korkunç bir senaryo ile başlıyor
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor 10:03 Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı 09:44 Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi 09:31 Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi
Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak 08:45 Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı 00:35 Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı

Son Dakika Haberleri
10:55 Fransa basınına röportaj veren Mesut Özil, "Fenerbahçe'de oynamak rüya gibi" dedi
10:37 Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygıyla andı
10:23 Sarı-Lacivertliler, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına korkunç bir senaryo ile başlıyor
10:11 Erdoğan, selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor
10:11 Cumhurbaşkanı kararıyla, afetlerde zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı
10:03 Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor
09:48 Dolar güne düşüşle başladı 8,58'den işlem görüyor
09:44 Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı
09:40 Selin vurduğu Bozkurt'tan yürek parçalayan görüntü! İlçenin halini çaresizce izledi
09:34 Bozkurt'tan gelen görüntü yürek parçaladı! "Amca kaç" diye bağırdığı kişi sele teslim oldu
Fransa basınına röportaj veren Mesut Özil, Fransa basınına röportaj veren Mesut Özil, "Fenerbahçe'de oynamak rüya gibi" dedi         
10:56
Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygıyla andı Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygıyla andı         
10:38
31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek 31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek         
10:25
Cumhurbaşkanı kararıyla, afetlerde zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı Cumhurbaşkanı kararıyla, afetlerde zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı         
10:11
MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi         
09:48
Bozkurt'tan gelen görüntü yürek parçaladı! Bozkurt'tan gelen görüntü yürek parçaladı! "Amca kaç" diye bağırdığı kişi sele teslim oldu         
09:34
Türkiye'yi sevince boğdular! Temsilcilerimiz tur biletini aldı, Türkiye sıralamada bir basamak yükseldi Türkiye'yi sevince boğdular! Temsilcilerimiz tur biletini aldı, Türkiye sıralamada bir basamak yükseldi         
09:01
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi         
08:42
Eser Yenenler hastanelik oldu! Üzücü haberi Berfu Yenenler sosyal medyadan paylaştı Eser Yenenler hastanelik oldu! Üzücü haberi Berfu Yenenler sosyal medyadan paylaştı         
20:59
Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi         
19:57
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi         
19:32
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi         
16:29
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi         
16:17
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 11:02:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepeli çocukların gece kampı deneyimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement