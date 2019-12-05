Mamak bin kişilik kar timi ile kışa hazır

Mamak Belediyesinin oluşturduğu bin kişilik kar ve buzla mücadele ekibi, mevsimin ilk karının düşmesiyle çalışmalara başladı.



Mamak'ın yüksek kesimlerinden Zirvekent'te etkili olan kar yağışının ardından ilk kar mesaisini gerçekleştiren ekipler, tuzlama ve kar küreme çalışmaları ile olası aksaklıkları giderdi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ekiplerle birlikte kar küreyerek, çalışmalara katıldı. Olası kar yağışları içinde ilçe genelinde belirlenen 161 kritik noktada ve 100 aracın hangi alanda ve hangi personelle çalışacağının uygulaması da yapıldı.



Kar temizleme çalışmalarının ardından Kriz Çözüm Merkezi'ne geçerek ilçe genelinde yapılan çalışmaları koordine eden Belediye Başkanı Köse, "Her hafta sonu nasıl sokakları köşe bucak temizliyorsak, kar yağdığında da aynı çalışmaları yapacağız. Kapalı tek bir yol, buzlu tek bir kaldırım kalmayacak. Güzel Mamaklılar rahat etsin diye gece gündüz demeden, kış şartlarında oluşacak olumsuzluklardan etkilenmemeleri için ilçe genelinde bin kişilik hizmet ordusuyla çalışmalarımızı kış boyunca sürdüreceğiz" dedi.



64 mahallenin bulunduğu Mamak'ta 12 kar küreme kamyonu, 4 adet 4x4 kar küreme aracı, 2 loder, 14 kazıyıcı yükleyici kepçe, 10 tuz nakli kamyon aracı, 58 kamyon ve kamyonetten oluşan kar ve buzla mücadele filosu meteorolojinin uyarıları doğrultusunda hazır kıta olarak görev bekleyecek. Kar yağışının yoğunlaştığı zamanlarda vatandaşların şikayetlerini iletebilmeleri için kriz masası da oluşturuldu. Vatandaşlar, Mamak Çağrı Merkezi'ni (444 0 149) arayarak oluşan olumsuz durumları da bildirebilecek. - ANKARA