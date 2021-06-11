Mamak'ta sağanak sonrası meydana gelen sel altyapı çalışmalarının olduğu yolu tahrip etti - Son Dakika

Ankara'nın Mamak ilçesinde iki gün önce meydana gelen sel, su çalışmalarının yapıldığı yolların daha da bozulmasına ve tahrip olmasına neden oldu. Darmadağın olan yollar yüzünden mağdur olan çevre sakinleri ise durumun bir an önce düzelmesini isterken, yolların tamiri için çalışmalara başlandı.

Başkent'te etkisini artıran sağanak yağışı sel olayının yaşanmasına neden olmuştu. Selden en çok etkilenen yer ise Mamak'taki Dereboyu Caddesi oldu. Sular altında kalan cadde de sel sonrası bozulan yollar trafiği zor duruma sokarken, yağmur yağışı sonrası hep aynı sıkıntıları yaşayan esnaf ve çevre sakinleri problemin bir an önce çözülmesi için yetkililerden yardım talep ederken, yolların onarımı için çalışmalara başlanıldı.

"Yağmur yağdığında dükkanlarımızı su basmıştı"

Mahalle sakinlerinden Osman Meşe yağmurdan dolayı eşyalarının zarar gördüğünü söyleyerek, "Yağmur sularından dolayı yol böyle oldu. Geçen gün de dükkanımızı su bastı. Çalışmaların daha önce yapılması gerekiyordu. İçme suyu hattı yenilendikten sonra böyle oldu. Çalışmalar hızlandı. Yağmur yağdığında dükkanlarımızı su basmıştı. O gün çalışamadık. Depolardaki eşyalarımız ıslanmıştı, onları çıkartmak zorunda kalmıştık. Yollar çok bozuldu inşallah toparlanır" dedi.

Çevre esnafı Murat Ünal da, "Yaklaşık 4 - 5 aydır yollar sıkıntılı. Altyapımız olmadığı için suyun gideceği bir yok. Yollarda da kazı çalışmaları olduğu için olan alt yapı da çakıl taşlarıyla doluyor. O yüzden su gitmiyor. Biraz fazla yağmur yağdığında dükkanlarımızı su basıyor. Buraya altyapı yapılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA