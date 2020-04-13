Mamak'ta yeni hafta maske dağıtımı ile başladı - Son Dakika

Mamak Belediyesi, sokağa çıkma yasağının ardından sabah saatlerinde sürücülere maske dağıttı.



Korona virüs ile mücadele çerçevesinde 14 ayrı noktada maske dağıtım istasyonu kuran Mamak Belediyesi, vatandaşlara "maskesiz sokağa çıkmayın" çağrısı yapıyor. Ayrıca belediyeye bağlı ekipler, gün içinde trafiğin yoğun olduğu zaman dilimlerinde trafik ışıklarında sürücülere maske dağıtma uygulamasına devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 250 bin maske dağıtan Mamak Belediyesi bu rakamı iki katına çıkarmayı hedeflerken, maske dağıtım noktalarını ise www.mamak.bel.com.tr kurumsal web sitesinde coğrafi işaretleme ile duyurdu. Böylece vatandaşlar kendisine en yakın maske alabileceği noktayı kolayca öğrenebiliyor. Mamak Belediyesi atık maske ve eldivenler için de ilçedeki 100 ayrı noktaya özel çöp konteynırı yerleştirirken, bu konteynırların yerlerini yine belediye web sitesinden görmek mümkün.



Vatandaşların mecbur olmadıkça sokağa çıkmamalarını isteyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sokağa çıkmak zorunda kalınırsa mutlaka maske takmalarını hemşehrilerimize ifade ediyoruz. Bu hem kendi hem sevdiklerinin sağlığı için şart. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletimiz maske dağıtıyor. Biz de bu mücadelede devletimizin yanında, milletimizin hizmetindeyiz. Atık maske ve eldivenlerimizin de kesinlikle sokağa atılmaması gerekiyor. Bu yüzden 100 ayrı yere özel çöp konteynırı koyduk. İsteyenler iki kat kapalı çöp poşetinde biriktirip bu atıkları yok edilmek üzere bize teslim edebilir. İmkanlarımızı virüsle mücadele için seferber ettik. 14 kuralı bütün billboardlara astık, on binlerce el broşürü dağıttık, asansörlerimizde işaretleme yaptık. Dezenfekte işlemleri 24 saat 64 mahallemizde sürüyor. Unutmayalım, virüs gücünü temastan biz tedbirlerimizden alıyoruz. Hep birlikte kurallara uyacağız, evde kalacağız ve bu virüsten kurtulacağız" dedi.



Belirlenen 14 maske dağıtım noktası şöyle:



Dikimevi Göbek Metro çıkışı



Abidinpaşa Yunus Market önü



Yeşilbayır Yonca Market önü



Kutludüğün eski belediye binası önü



Küçükkayaş Muhtarlığı önü



Kayaş merkez



Samsun Yolu Çalışkan Kardeşler Petrol Ofisi karşısı



Akdere Eski Son Durak



Akdere Dereboyu Altunbileklerin önü



Mamak Belediyesi önü



Lalahan Eski Belediye Hizmet Binası önü



Natoyolu EGO otobüs noktası yakını (Çağdaş Market önü)



Bostancık Caddesi Hüseyin Gazi Son Durak



Boğaziçi BİM Market önü - ANKARA