Mamdani'den Gözaltındaki Öğrenciye Destek
Mamdani'den Gözaltındaki Öğrenciye Destek

11.02.2026 09:59
New York Belediye Başkanı Mamdani, Filistinli Leqaa Kordia'nın gözaltında tutulmasını kınadı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Filistinli öğrenci Leqaa Kordia'nın ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesince (ICE) gözaltında tutulmasını "zalimce ve gereksiz" olarak niteleyerek serbest bırakılmasını talep etti.

New York Belediye Başkanı Mamdani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Kordia'nın "Filistin'de devam eden soykırıma karşı sesini yükselttiği için" neredeyse bir yıldır ICE tarafından gözaltında tutulduğunu belirten Mamdani, Filistinli öğrencinin nöbet geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldığını ancak yeniden gözaltına alındığını kaydetti.

Mamdani, bu durumun "acımasızca ve gereksiz" olduğuna işaret ederek Kordia'nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

ICE'nin mart 2025'te gözaltına aldığı Kordia'nın vize süresini aştığı için yasa dışı ikamet ettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Mamdani'den Gözaltındaki Öğrenciye Destek

SON DAKİKA: Mamdani'den Gözaltındaki Öğrenciye Destek - Son Dakika
