Mamdani'den ICE'ye Sınırlama Kararı - Son Dakika
Mamdani'den ICE'ye Sınırlama Kararı

06.02.2026 22:58
New York Belediye Başkanı Mamdani, ICE'nin göçmenleri gözaltına alma operasyonlarını kısıtladı.

NEW New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin, kent sınırlarındaki belediyeye ait mülklere, düzensiz göçmenleri gözaltına almak için düzenleyeceği operasyonları sınırlayacak kararnameye imza attı.

Mamdani, farklı inanç temsilcilerinin bir araya geldiği kahvaltı etkinliğinde, New York Belediyesinin tesislerine yönelik, ICE polisinin operasyonlarını kısıtlayan kararnameyi duyurdu.

Bu kararnameyi, şehirde yaşayan göçmen topluluklarına, gizlilik korumalarına ve kamu güvenliğine bağlılığının "geniş bir teyidi" olarak niteleyen Mamdani, "Sadece göçmen New Yorklularımızı değil, tüm New Yorkluları da kötüye kullanılan göçmenlik uygulamalarından koruyacak bir kararname imzalıyorum." dedi.

"ICE'nin yargı kararı olmadan New York City mülklerine giremeyeceğini açıkça belirteceğiz." diyen Belediye Başkanı, bu önlemin, yasal statüsüne bakılmaksızın sakinlerin şehir hizmetlerine erişirken kendilerini güvende hissetmelerini sağlamayı amaçladığını vurguladı.

Kararnameye göre, ICE polisi, bundan sonra New York'ta okul, barınak, hastane ve otoparklar dahil New York Belediyesince işletilen tesislere "düzensiz göçmenleri gözaltına alma" gerekçesiyle doğrudan giriş hakkına sahip olamayacak.

Medine'ye hicret etmek zorunda kalan Hazreti Muhammed'den örnek verdi

New York'un Müslüman Belediye Başkanı Mamdani, ICE polisinin gözaltı operasyonlarını kısıtlayan kararnamesini savunurken, "bu konuda ABD'nin göç politikaları için İslam dininin peygamberi Hazreti Muhammed'i örnek alması gerektiğini" söyledi.

"Kendi inancım olan İslam'ı, göç öyküsü üzerine kurulmuş bir din olarak görüyorum." ifadesini kullanan Mamdani, gücün "sevmek, kucaklamak ve korumak için kullanıldığı yeni bir belediyecilik anlayışı" oluşturmayı teklif etti.

Mamdani, "Hicret hikayesi, bize Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in de bir yabancı olduğunu, Mekke'den ayrılmak zorunda kaldığını ve Medine'de kucaklandığını anlatıyor. Eğer inanç, bize yabancının yanında durmak için ahlaki bir pusula sunuyorsa, hükümet de gereken kaynakları sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, New York, Politika, Güncel, Son Dakika

