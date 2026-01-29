Man. City, Galatasaray'ı 2-0 Geçti - Son Dakika
Spor

Man. City, Galatasaray'ı 2-0 Geçti

29.01.2026 00:16
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Galatasaray'ı 2-0 önde tamamladığı ilk yarıda geçti.

Stat: Etihad

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, O'Reilly, Cherki, Bernardo Silva, Marmoush, Doku (Dk. 36 Foden), Haaland?

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, İlkay Gündoğan, Sane, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Goller: Dk. 11 Haaland, Dk. 29 Cherki (Manchester City)

Sarı kart: Dk. 19 Lemina (Galatasaray)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci haftasındaki Manchester City-Galatasaray maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada Ait-Nouri'nin sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa müsait durumdaki Haaland'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

11. dakikada Manchester City golü buldu. Doku'nun derinlemesine pasıyla savunmanın arkasına sarkarak ceza alanına giren Erling Haaland, topu kaleci Uğurcan'ın üzerinden filelerle buluşturdu: 1-0.

24. dakikada ceza yayının hemen önünden O'Reilly'nin kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Uğurcan topu kornere tokatladı.

29. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan ceza alanına giren Doku'nun pasıyla buluşan müsait durumdaki Cherki, savunmaya rağmen yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Manchester City, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA

