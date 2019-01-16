Son Dakika Haberleri: Manav Dükkanına Giren Sürücü, Otomobili Bırakıp Kaçtı

Manav Dükkanına Giren Sürücü, Otomobili Bırakıp Kaçtı

25 dakika önce

ADANA'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki manav dükkanına çarptı.

Manav Dükkanına Giren Sürücü, Otomobili Bırakıp Kaçtı, System.String[]
ADANA'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki manav dükkanına çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada otomobil sürücüsü, aracını bırakıp, kaçtı. 

Kaza saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 LJ 019 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolde çıkıp, yol kenarındaki manav dükkanına çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobil ve dükkanda hasara yol açan kazada şans eseri kyaralanan olmadı. 

Kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor. 

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:08 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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