Son Dakika Haberleri: Manavgat belediyesi 5 bin kase aşure dağıttı
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Manavgat belediyesi 5 bin kase aşure dağıttı

1 saat önce

Manavgat Belediyesi, Muharrem Ayı vesilesi ile Cumhuriyet Meydanı'nda geleneksel aşure ikramı gerçekleştirdi.

Manavgat belediyesi 5 bin kase aşure dağıttı, System.String[]

Manavgat Belediyesi, Muharrem Ayı vesilesi ile Cumhuriyet Meydanı'nda geleneksel aşure ikramı gerçekleştirdi. Başkan Şükrü Sözen aşureyi elleriyle vatandaşa ikram etti.


Düzenlenen aşure etkinliğine Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, eşi Hatice Sözen, Kızı İrem Sözen, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, oda başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 5 bin kase aşurenin dağıtıldığı etkinlikte Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, aşureleri elleriyle doldurup, ikram etti. Başkan Sözen, etkinlik boyunca vatandaşlarla da hem aşure yedi hem de uzun uzun sohbet etti. Aşure ikramını geleneksel hale getirdiklerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen; "Mübarek Muharrem Ayı vesilesi ile aşure ikramımızda vatandaşlarımız ile bir araya gelmekten son derece mutluluk duyduk. Yüzyıllardır süregelen aşure geleneğinin Manavgat'ımıza her zamankinden daha çok birlik ve beraberlik getirmesini, kentimizdeki bolluk, bereket, hoşgörü ve sevgiyi artırmasını temenni ediyorum. Toplumumuzda dini vecibelerimizin ve sorumluluklarımızın unutulmaması gerektiğini böylesi günlerde daha iyi anlıyoruz. Manavgat Belediyesi olarak gelenek ve göreneklerimizi her zaman hatırlayacağız ve hatırlatmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Cumhuriyet Meydanı, Muharrem Ayı, Şükrü Sözen, Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:57 Kaynak: İHA
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