Son Dakika Haberleri: Manavgat Belediyespor şampiyonluk mücadelesine devam ediyor
Son Dakika Spor Manavgat Belediyespor şampiyonluk mücadelesine devam ediyor

Manavgat Belediyespor şampiyonluk mücadelesine devam ediyor

44 dakika önce

Manavgat Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Sarayönü Belediyespor'u 1-0 yendi.

Manavgat Belediyespor şampiyonluk mücadelesine devam ediyor, System.String[]

Manavgat Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Sarayönü Belediyespor'u 1-0 yendi.


Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) şampiyonluk mücadelesi veren Manavgat Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Sarayönü Belediyespor'u 1-0 yendi. Maçın başlama düdüğüyle oyun kontrolünü elinde bulunduran Manavgat Belediyespor, Engin Ege'nin 17'nci dakika da köşe vuruşundan attığı kafa golüyle ilk devreyi önde tamamladı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte kontrollü oyun sergileyen Manavgat Belediyespor, maçı 1-0 lık skorla yenerek 7. Grubun liderlik koltuğuna oturdu. Müsabakayı binlerce Manavgat Belediyesporlu taraftarla takip eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sezon sonunda kupayı kaldıran taraf olacaklarını ifade etti. Başkan Şükrü Sözen, " Takımımızın gösterdiği mücadelenin bizi sezon sonunda hak ettiğimiz noktaya taşıyacağına inancım tam. Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.


Manavgat Belediyespor, 20 Ekim Pazar Günü Denizli takımı olan Çal Belediyespor ile müsabaka oynayacak. - ANTALYA

Sarayönü, Manavgat, Ege, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fortnite 10. sezon sona erdi, oyun alanı kara delik tarafından yutuldu
Fransa'dan Türkiye maçı öncesi taraftar ve Barış Pınarı Harekatı açıklaması Tolgay Arslan: Beşiktaş'ta oynayamıyordum, burada da durum aynı Şener Özbayraklı oyuncu sevgilisi Şilan Makal ile ilk kez görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 11:44:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manavgat Belediyespor şampiyonluk mücadelesine devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]