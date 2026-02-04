Manavgat OSB\'de Ön Tahsis Süreci Başladı

MATSO ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat OSB sanayi parsel alanlarının yatırıcımlar için ön tahsise açıldığını söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Manavgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat OSB'de yatırımcılar için ön tahsis başvurularının başladığını açıkladı. Seydi Tahsin Güngör, son başvuru tarihinin 22 Şubat 2026 olduğunu belirterek, toplam 246 bin 105 metrekarelik sanayi parsel alanının yatırımcıların başvurusuna açıldığını söyledi. OSB'de 59 adet sanayi parselinin ön tahsis kapsamında yer aldığını ifade etti.

Altyapı projeleri bakanlık onayında

Manavgat OSB'de altyapı çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlediğini kaydeden Seydi Tahsin Güngör, altyapıya ilişkin etüt ve proje ihalelerinin tamamlandığını, yüklenici firma tarafından çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Bu kapsamda yol, atıksu, içme ve kullanma suyu, yağmur suyu ve elektrik uygulama projeleri ile haritaların hazırlandığını aktaran Güngör, MEYDİP sistemine yüklenerek altyapı projelerinin Bakanlık onayına sunulduğunu söyledi.

Manavgat ekonomisine güçlü katkı

Manavgat OSB'nin faaliyete geçmesiyle birlikte tarım, turizm ve sanayi başta olmak üzere kent ekonomisine önemli katkılar sağlanacağını vurgulayan Seydi Tahsin Güngör, yeni iş sahalarıyla istihdamın artacağını ifade etti. Tarım ürünlerinin işlenmesine yönelik tesislerin kurulmasıyla turizm sektörünün daha kaliteli ürünlere daha uygun maliyetlerle ulaşabileceğini belirten Güngör, bugüne kadar OSB bulunmaması nedeniyle birçok ürünün ilçe dışından temin edildiğine dikkat çekti. OSB'de üretim tesislerinin devreye girmesiyle ulaşım ve üretim maliyetlerinin düşeceğini, tedarik zincirinde önemli avantajlar sağlanacağını dile getiren Güngör, tarımsal ürünlerin işlenerek katma değerli şekilde pazara sunulmasının üretici açısından büyük kazanım olacağını söyledi. Planlama sürecinde Manavgat'ın tarım ve turizm potansiyelinin dikkate alındığını belirten Seydi Tahsin Güngör, Organize Sanayi Bölgesi'nin kentin ekonomik gelişimine güçlü bir ivme kazandıracağını ifade etti. - ANTALYA