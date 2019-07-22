Manavgat plaj futbolunda şampiyon, elektronik market oldu

Manavgat Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Türkiye Plaj Futbolu Ligi Mehmet İnci Etabı sona erdi.

Manavgat Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Türkiye Plaj Futbolu Ligi Mehmet İnci Etabı sona erdi. Yerli ve yabancı birçok turistinde heyecanla izlediği turnuvanın sonunda şampiyon Elektronik Market Takımı oldu.



Manavgat Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu ve ortaklaşa düzenlediği Türkiye Plaj Futbolu Ligi Mehmet İnci Etabı sona erdi. Boğaz Otel sahilinde gerçekleştirilen 26 müsabakada 10 takım 145 sporcuyla mücadele etti. Yerli ve yabancı 10 bin kişinin izlediği 8 günlük turnuvanın sonunda gülen taraf Elektronik Market Takımı oldu. Final maçında, Elektronik Market, son 5 senenin şampiyonu Bosna Kahvecisi Özba Yapı İnşaat'ı 4-3 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.



Kupa ve madalyalar takdim edildi



Beş gün süren ön eleme maçlarının ardından yarı finale kalan 4 takım izleyicilere kıran kırana mücadeleler izletti. Yapılan maçlar sonucunda namağlup bir şekilde şampiyonluğunu ilan eden Elektronik Market Takımı Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Son beş yılın şampiyonu ve geçtiğimiz beş yıl boyunca hiç maç kaybetmeyen Bosna Kahvecisi Özba Yapı İnşaat ise bu yıl ikinci oldu. Bizim Takım Aykut İnşaat üçüncü olmayı başarırken, Manavgat Belediyesi'ne bağlı Cenaze İşleri Takımı ise gösterdikleri performansla turnuvanın en centilmen takımı olmayı başardı. Ön eleme maçları haricinde attığı 6 golle Bosna Kahvecisi Özba Yapı İnşaat'tan Maciuca Marian gol kralı olurken, turnuvanın en değerli kalecisi ise Elektronik Market Takımı'ndan Hasan Şen oldu. Mehmet İnci'nin eşi, çocukları ve ailesine de plaket takdim edilirken, Elektronik Market Takımı ise kazandıkları şampiyonluk kupasını Mehmet İnci'nin eşi Ayşe İnci ve kızları olan Ceylin ve Mine İnci'ye hediye etti. Kupa töreni duygulu anlara sahne oldu.



Düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa, sporculara madalya ve hakemler de plaketlerini Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i temsilen Belediye Başkan Yarcımdıları Halis Akkaya, İsmail Hakkı Ödevoğlu ve TFF Futsal ve Plaj Futbolu sorumlusu Fenerbahçeli eski Milli futbolcu Sercan Görgülü tarafından takdim edildi. Ödül törenin ardından Bosna Kahvecisi Özba Yapı İnşaat'ın oyuncusu Ömer Behiç Benlioğlu, kız arkadaşı Ceren Ak'a evlenme teklifi yaptı.



Manavgat Belediyesi'nin plaj futbolu teknik sorumlusu Mehmet İnci'nin adına düzenlenen organizasyonun kendileri için oldukça özel ve anlamlı olduğunu belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Mehmet İnci'nin hatırasına sonuna kadar sahip çıkacaklarını ifade etti. Başkan Şükrü Sözen, "Bir spor müsabakasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sevgili dostumuz, çalışanımız Manavgat Belediyesi emekçisi Mehmet İnci'nin adını yaşatmak adına Plaj Futbolu Manavgat Etabı'na onun adını verdik. Bizi izlediğini ve bizimle olduğunu yürekten hissediyorum ve rahmetle anıyorum. O hep bizimle olacak ve olmaya devam edecek. Burada ter döken tüm sporcu kardeşlerime ve bu organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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