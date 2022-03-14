MANAVGAT'TA 3 MİLYON 730 BİN BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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MANAVGAT'TA 3 MİLYON 730 BİN BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

14.03.2022 16:10

Antalya'nın Manavgat ilçesinde piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan, 3 milyon 730 bin boş makaron ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan, 3 milyon 730 bin boş makaron ele geçirildi.

Manavgat'ta jandarma ekiplerinin operasyonunda D-400 Karayolu Çolaklı Kavşağında Ş.T.'nin kullandığı araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan, 373 kolide 18 bin 650 karton olmak üzere toplam 3 milyon 730 bin boş makaron ele geçirildi. Yakalanan şüphelinin sorgusu devam ediyor.

MANAVGAT'TA 3 MİLYON 730 BİN BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
MANAVGAT'TA 3 MİLYON 730 BİN BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
MANAVGAT'TA 3 MİLYON 730 BİN BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

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Manavgat, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANAVGAT'TA 3 MİLYON 730 BİN BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MANAVGAT'TA 3 MİLYON 730 BİN BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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