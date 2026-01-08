Manavgat'ta Balkon Çığlığı - Son Dakika
08.01.2026 10:45
Antalya'da balkondaki çocuğun yardım talebi, itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde balkonda bir çocuğun yardım istediği ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Bir vatandaş tarafından kapısı açık bırakılan evden çıkartılan küçük çocuk annesini görünce koşarak annesine sarıldı.

Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana gelen olayda sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında balkonda bir çocuğun mahsur kaldığı ve ağladığı ihbarı polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. İhbarın yapıldığı adrese gelen itfaiye görevlileri, küçük çocuğun bir vatandaş tarafından yardım isteyip ağladığı balkondan indirildiğini belirledi.

Küçük çocukla yakından ilgilendiler

İtfaiye ve polis ekipleri kucaklarına aldığı çocukla ilgilenirken ihbarı yapan genç kadın ekiplerin yanına geldi. Caddenin karşısında oturduğunu, 3. kat balkonundan yardım isteyip ağlayan küçük çocuğun görünce eve seslenmesine rağmen cevap alamayınca 112'yi aradığını söyleyen kadın, " İtfaiye ve polis gelmeden bir vatandaş eve çıkıp çocuğu aşağıya indirdi. Evde kimse yoktu, evin kapsı ve balkon kapısı dahil tüm kapılar açıktı" dedi.

Koşarak annesine sarıldı

İtfaiye ve polis ekiplerinin yakından ilgilendiği çocuk kaldırımda kendilerine yaklaşan annesini görünce bir anda koşarak annesine sıkı sıkı sarıldı. Küçük çocuğun annesi diğer çocuğunu okula bırakıp geldiğini, her zaman çocuğunu evde bırakıp gittiğini söyledi. Olay yerindeki polis memurları "Abla böyle olmaz ama" diyerek daha dikkatli olmasını istedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

