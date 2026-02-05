Manavgat'ta Baraj Su Bıraktı, Taşkın Oldu

ANTALYA'da şiddetli yağışların ardından Oymapınar ve Manavgat barajlarından su bırakılması sonucu Manavgat Irmağı taşınca, Antalya-Alanya Otoban İnşaatı şantiyesi ve narenciye bahçeleri su altında kaldı.
Manavgat'taki Oymapınar ve Manavgat barajlarından su bırakılması nedeniyle taşan Manavgat Irmağı, Bucak Şeyhler ve Ulukapı mahallelerinde kurulu olan Antalya-Alanya Otoban İnşaatı Şantiyesi ile çalışma sahasını ve narenciye bahçelerini su altında bıraktı. Su baskını nedeniyle şantiyede bazı iş makineleriyle teçhizatlar zarar gördü.
Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),
