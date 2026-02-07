Manavgat'ta Heyelan Temizlik Çalışmaları - Son Dakika
Manavgat'ta Heyelan Temizlik Çalışmaları

07.02.2026 17:22
Heyelanlar sonrası kapanan yollarda Manavgat Belediyesi temizlik ve güvenlik çalışmaları yapıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan güzergahlarda belediye ekiplerince temizlik ve güvenlik çalışmaları yapıldı.

İlçede etkili olan yağışların ardından Külcüler-Saraçlı mahalle arası ile Karavca yolu ve İbradı güzergahında heyelanlar meydana geldi. Yamaçlardan yola düşen kaya ve toprak parçaları nedeniyle yollar trafiğe kapandı.

Manavgat Belediyesinden yapılan açıklamada, kapanan ve risk oluşturan yol kesimlerinde iş makineleriyle temizlik ve güvenlik çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Yollara düşen kaya ve toprak birikintilerinin kısa sürede kaldırılarak ulaşımın yeniden sağlandığının belirtildiği açıklamada, belediye ekiplerinin, heyelan riski bulunan bölgelerde yol güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü, özellikle kırsal mahalleleri birbirine bağlayan güzergahlarda kontrollerin yapıldığı ve olası risklere karşı önleyici tedbirlerin alındığı belirtildi.

Yağışların devam etme ihtimaline karşı ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, heyelanların meydana geldiği noktalara hızlı şekilde müdahale edildiğini, yolların güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

