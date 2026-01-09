Manavgat'ta Hortum Zararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manavgat'ta Hortum Zararı

09.01.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hortum hasar tespit çalışmaları sürüyor, can kaybı yok.

HORTUMUN NEDEN OLDUĞU ZARAR, GÜN AĞARDIĞINDA ORTAYA ÇIKTI (2)

'DUAMIZ, CAN KAYBI YOK'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hortumun zarar verdiği bölgelerde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, "9- 10 serada hasar oluştu. 5 evin çatısını attı. Ahırlar yıkıldı. Duamız, can kaybımız yok. TARSİM ile görüştük. Müracaat eden üyelerin eksperlerini atadılar. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, saha çalışmalarına başladı. Dün buradaydık, bugün de sahadayız. Tespitler yapılıyor. Şu an net bir rakam yok zararla ilgili. Üreticilerimize geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

'SERAMIZ ŞU AN BİTİK DURUMDA'

Sera üreticisi Mustafa Mert Yılmaz, "Mahallemizde afet oldu. Seramız şu an bitik durumda" dedi. Karacalar Mahallesi Muhtarı Şevket Kaplan da "Saat 19.00 sıralarında hortum çıkması sebebiyle bölgemizde toplam 10 seramız, 2 zeytinliğimiz hasar almış durumda. Tamamen bitmiş olan seralarımız var, sigortalı olan seralarımız var. Sahadayız, tespitler yapılıyor. Rüzgar devam ediyor. İnşallah gece aynısını yaşamayız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Manavgat, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Hortum Zararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
16:41
Helal olsun sana Kenan Juventus’ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
Helal olsun sana Kenan! Juventus'ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye 16.00’da büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 17:00:18. #7.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Hortum Zararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.