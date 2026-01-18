Manavgat\'ta Kamyonet Motosiklete Çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan kadın yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi 7007 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hastane Caddesi istikametine gitmekte olan Mustafa S.'nin kullandığı 07 BCP 074 plakalı kapalı kasa kamyonet, sokak kesişimine geldiğinde dur tabelasını dikkate almayarak yoluna devam etti. Bu sırada kamyonet sokak üzerinde Tugayoğlu Caddesi istikametine seyir halindeki Meryem D.'nin kullandığı 07 BEL 348 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Yıldız Dinç yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA