Antalya 'nın Manavgat ilçesinde babası ve abisiyle birlikte yaşayan ve Pazartesi akşamı ortadan kaybolan 17 yaşındaki Melek Su K., dün Antalya'da annesi tarafından bulundu.

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manavgat'ta kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız, annesi tarafından Antalya'da bulundu - Son Dakika

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