Manavgat'ta kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız, annesi tarafından Antalya'da bulundu - Son Dakika
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Manavgat'ta kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız, annesi tarafından Antalya'da bulundu

16.06.2022 15:52
Manavgat'ta kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız, annesi tarafından Antalya'da bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde babası ve abisiyle birlikte yaşayan ve Pazartesi akşamı ortadan kaybolan 17 yaşındaki Melek Su K., dün Antalya'da annesi tarafından bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde babası ve abisiyle birlikte yaşayan ve Pazartesi akşamı ortadan kaybolan 17 yaşındaki Melek Su K., dün Antalya'da annesi tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Pazartesi gecesi Çolaklı'dan ayrılan Melek Su K., otostop yaparak Antalya'ya gitti. Geceyi sokakta geçirdikten sonra sabah yakın bir kız arkadaşının evine giderken, kaybolduğu bilgisini alan arkadaşının annesi, Melek Su K.'nın Antalya'da yaşayan annesini arayarak haber verdi. Melek Su K.'nın annesi, Antalya Dokuma Parkında kızını bularak eve götürdü.

Genç kızın bugün Antalya'da karakola giderek ifade verdiği, bundan sonra annesiyle Antalya'da yaşayacağı bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız, annesi tarafından Antalya'da bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız, annesi tarafından Antalya'da bulundu - Son Dakika
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