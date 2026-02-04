Manavgat'ta Öğrencilere Dolandırıcılık Bilgilendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Manavgat'ta Öğrencilere Dolandırıcılık Bilgilendirmesi

04.02.2026 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'la bilişim dolandırıcılığına karşı öğrenciler bilgilendiriliyor, suçların önlenmesi hedefleniyor.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, lise son sınıf ve üniversite öğrencilerine yönelik bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık suçlarına karşı bilgilendirme yapıldı.

Son dönemlerde bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık suçları kapsamında, özellikle üniversite öğrencilerinin hedef alındığına dikkat çeken Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil, "Öğrencilerin fiilin hukuki ve cezai sonuçlarının farkında olmaksızın banka hesaplarını kullandırmaları suretiyle suç sürecine dahil edildikleri, bu durumun ise gençlerin sanık konumuna düşmelerine ve telafisi güç mağduriyetler yaşamalarına yol açtığı gözlemlenmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından hazırlanan dijital materyal, afiş ve broşür, bilişim yoluyla dolandırıcılık suçlarının önlemesi hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir bilgilendirme çalışmasıdır" dedi.

Bilgilendirme çalışması başlatıldı

Yapılacak olan çalışma ile gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesinin amaçlandığını belirten Selimefendigil, "Bu kapsamda, üniversite öğrencileri ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik olarak gönüllülük esaslı bilgilendirme faaliyetleri İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Manavgat MATSO Turizm Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Fakültesi Dekanlığı ve Manavgat Meslek Yüksekokullu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde devam etmektedir. Çalışmalarla gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi, dijital alandaki risklere karşı bilinç düzeyinin artırılması, ailelerin ve toplumun mağduriyetlerinin önlenmesi hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Teknoloji, Manavgat, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Öğrencilere Dolandırıcılık Bilgilendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein’in “İlluminati“ benzeri “Üçlü Komisyon“ ifadeleri dikkat çekti Epstein'in "İlluminati" benzeri "Üçlü Komisyon" ifadeleri dikkat çekti
İskandinav ülkesinde ’Epstein’ depremi Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı İskandinav ülkesinde 'Epstein' depremi! Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
Aziz İhsan Aktaş davasında tutuklu CHP’li başkan yardımcısı: İftiracılar kendilerini kurtarmak için beni suçladı Aziz İhsan Aktaş davasında tutuklu CHP'li başkan yardımcısı: İftiracılar kendilerini kurtarmak için beni suçladı
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
11:03
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi İşte nedeni
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni
10:44
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 11:18:11. #7.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Öğrencilere Dolandırıcılık Bilgilendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.