Balık tutmaya gelen vatandaşlar Manavgat Irmağında erkek cesedi buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Balık tutmaya gelen vatandaşlar Manavgat Irmağında erkek cesedi buldu

Balık tutmaya gelen vatandaşlar Manavgat Irmağında erkek cesedi buldu
29.12.2025 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir balıkçı teknesinin yanında 54 yaşındaki adam ölü bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmakta demirli bulunan balıkçı teknesinin yanında su içerisinde 54 yaşındaki bir kişi ölü bulundu. Teknelerde boyacılık gibi işler yaptığı belirlenen kişinin gece saatlerinde tartışma yaşadığı 1 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Balık avlamaya gelen vatandaşlar Manavgat Irmağında erkek cesedi buldu

BALIKÇI TEKNESİNİN ALT KISMINDA SU İÇİNDE BULUNDU

Örnek Mahallesi Kum yolu Mevkiinde Manavgat Irmağında balık avlamaya gelen vatandaşların, ırmakta ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, JASAT ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ırmak kenarında demirli bulunan balıkçı teknesinin alt kısmında su içerisinde bulunan şahsın yaşamını yitirdiğini belirlediler. Sudan çıkartılan şahsın Muharrem Çakır (54) olduğu, çevredeki teknelerde boyacılık gibi işlerle geçimini sağladığı belirlendi.

Balık avlamaya gelen vatandaşlar Manavgat Irmağında erkek cesedi buldu

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerinin olay yerinin yakınında bulunan tersane çalışanlarından aldığı bilgiler doğrultusunda Muharrem Çakır'ın balıkçı teknesinde bulunan S. A. isimli şahısla aralarında problem olduğunu, olay gecesi de tartışma yaşadıklarını belirledi. S.A. jandarmaya verdiği ilk sözlü ifadede, şahsı dün gece saatlerinde gördüğünü ve tekneden mazot ile lamba çalındığı yönünde tartışma yaşadığını söyledi. Tartışma sonrası Çakır'ı bir daha görmediğini söyleyen S.A., kavga etmediklerini söyledi.

Balık avlamaya gelen vatandaşlar Manavgat Irmağında erkek cesedi buldu

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA BELİRLENECEK

Şahsın cesedinin ırmak içerisinde bulunması nedeniyle olay Sahil Güvenlik Manavgat Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekiplerine devredilirken, S.A. ekipler tarafından gözaltına alındı. Muharrem Çakır'ın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, adli tabip ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, Manavgat, Antalya, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Balık tutmaya gelen vatandaşlar Manavgat Irmağında erkek cesedi buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç kaza Sahilde güneşlenenlerin gözü önünde çakıldı Korkunç kaza! Sahilde güneşlenenlerin gözü önünde çakıldı
Görüntüler o ilin en işlek noktasından Beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdüler Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdüler
Ömer Çelik’ten Özgür Özel’in İHA iddiasına sert tepki Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in İHA iddiasına sert tepki
Futbolda bahis soruşturmasında aralarında Erden Timur’un da olduğu zanlıların emniyet işlemleri sürüyor Futbolda bahis soruşturmasında aralarında Erden Timur'un da olduğu zanlıların emniyet işlemleri sürüyor
Fethiyespor’dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün Fethiyespor'dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün
Büyük Menderes Nehri alarm veriyor, simsiyah oldu Büyük Menderes Nehri alarm veriyor, simsiyah oldu
Herkes sattı, o direndi Betonun ortasında bakın ne yapıyor Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor

13:18
Dominik Livakovic’e büyük şok Neye uğradığını şaşırdı
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı
13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yalova’daki operasyona dair ilk açıklama: Canilerle mücadelemiz sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'daki operasyona dair ilk açıklama: Canilerle mücadelemiz sürecek
12:29
Yalova’daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı
Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı
12:10
Erden Timur’un aylık geliri ortaya çıktı
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
12:10
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu
11:50
Yalova’daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü
11:31
Ayşe Tokyaz cinayeti davası gerginlik: İstediğim yere bakarım
Ayşe Tokyaz cinayeti davası gerginlik: İstediğim yere bakarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2025 13:23:12. #7.11#
SON DAKİKA: Balık tutmaya gelen vatandaşlar Manavgat Irmağında erkek cesedi buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.