Manavgat'ta Trafik Kazası: Anne ve Kızı Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Manavgat'ta Trafik Kazası: Anne ve Kızı Yaralandı

Manavgat\'ta Trafik Kazası: Anne ve Kızı Yaralandı
07.01.2026 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu anne ve kızı yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve küçük kızı yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5035 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5062 Sokak istikametine seyir halindeki Bediha B.'nin kullandığı 07 AYJ 826 plakalı otomobil, Sorgun Bulvarı istikametine gitmekte olan Aygül A.Ş.'nin kullandığı 07 LSF 44 plakalı otomobil ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Anne ve kızı yaralandı

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada 07 LSF 44 plakalı otomobil sürücüsü Aygül A.Ş. ile otomobilde yolcu olarak bulunan küçük yaştaki kızı İ.Ş. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Manavgat, Antalya, 3-sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Manavgat'ta Trafik Kazası: Anne ve Kızı Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tel Aviv’de büyük panik: İsrail, Türkiye’ye engel olamıyor Tel Aviv'de büyük panik: İsrail, Türkiye'ye engel olamıyor
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman! Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı
Resmen açıklandı Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz
Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan’a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan'a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır

12:40
“Babamın hayrına“ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirmiş
"Babamın hayrına" deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirmiş!
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
11:22
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 12:46:26. #7.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Trafik Kazası: Anne ve Kızı Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.