Manavgat'taki trafik kazasında İngiliz sürücü öldü - Son Dakika

Kaza saat 19.00 sıralarında D-400 Karayolu Çavuşköy Mahallesi kontrolsüz kavşağında meydana geldi. Alanya istikametine giden Mehmet Ali Kır yönetimindeki 42 B 5978 plakalı otomobil, aynı istikamette Çavuşköy Mahallesi yoluna dönen İngiliz vatandaşı Anthony Brian'ın kullandığı 07 MA 511 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan Brian'ın kullandığı otomobil, direği betonu ile birlikte sökerek devirdi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden İngiliz Anthony Brian (76) hayatını kaybetti, Mehmet Ali Kır yaralandı.

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