MANAVGAT YANGININDA ZARAR GÖREN EVLERİN HAFRİYATI ORMANA DÖKÜLDÜ - Son Dakika
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MANAVGAT YANGININDA ZARAR GÖREN EVLERİN HAFRİYATI ORMANA DÖKÜLDÜ

21.05.2022 09:13
MANAVGAT YANGININDA ZARAR GÖREN EVLERİN HAFRİYATI ORMANA DÖKÜLDÜ

(tekrar)Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanların bir bölümüne hafriyat ve çöp dökülmesi tepki çekti.

MANAVGAT YANGININDA ZARAR GÖREN EVLERİN HAFRİYATI ORMANA DÖKÜLDÜ - (tekrar)

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanların bir bölümüne hafriyat ve çöp dökülmesi tepki çekti. Hafriyatın evleri yanan bazı vatandaşların yıkılan evlerinden çıktığı öne sürüldü.

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayıp 10 gün süren yangında 70 bin hektar orman yandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen yangında 7 kişi yaşamını yitirdi. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede zarar gören evler ve iş yerleri yıkılıp yenilerinin yapımı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından proje başlatıldı. Bölgede inşaatlar yükselirken yanan orman alanlarının bazı bölgelerine hafriyat ve çöp döküldüğü görüldü. Buna tepki gösteren vatandaşlar, bazı kişilerin, yangında zarar gören evlerini yıktıktan sonra ortaya çıkan molozları bu bölgelere götürüp döktüklerini öne sürdü.

'ORMANI ÖNCE YANGIN, ARDINDAN ÇÖP VE HAFRİYAT BİTİRDİ'

Manavgat orman yangınında 10 gün boyunca söndürme çalışmalarına katılan turizmci Mehmet Çelikten de duruma tepki gösterdi. Birçok bölgede benzer görüntülerin ortaya çıktığını ifade eden Çelikten, 'Burası turizm bölgesi. Her yıl binlerce turist gelip buraları geziyor. Bu hafriyatları gördüklerinde onlara ne diyeceğiz' Ormanı önce yangın, ardından çöp ve hafriyat bitirdi. Bu duruma en hızlı şekilde el atılması lazım. Hafriyat ve çöpün döküldüğü yerlerin bir kısmı Manavgat ırmağına da yakın. Hem ormanı hem de suyu kirletiyoruz" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MANAVGAT YANGININDA ZARAR GÖREN EVLERİN HAFRİYATI ORMANA DÖKÜLDÜ - Son Dakika
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