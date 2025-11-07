Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 8-9 Kasım'da Gerçekleşecek

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek "Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali" öncesi bir tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda, festivalin amaç ve kapsamına ilişkin bilgiler veren Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, "Kamuoyunda çok bilinmese de Manavgat, aynı zamanda önemli bir zeytin şehridir. Bu festival, ilçemizin bu alandaki gücünü Türkiye'ye tanıtma açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Geçen yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, bu yıl 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde ikinci kez gerçekleştirilecek. Festival öncesi Manavgat Şelalesi'nde basın mensuplarına yönelik tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, çok sayıda gazeteci ve sektör temsilcisi katıldı.

"Aynı heyecan ve kararlılıkla ikincisini düzenliyoruz"

Toplantıda konuşan Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, festivalin amaç ve kapsamına ilişkin bilgiler verdi. Başkan Vekili Çiçek, "Geçtiğimiz yıl birincisini düzenlediğimiz Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, hem üreticilerimizden hem de vatandaşlarımızdan gördüğü ilgiyle bizleri çok mutlu etti. Bu yıl, aynı heyecan ve kararlılıkla festivalimizin ikincisini düzenliyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu festival yalnızca bir etkinlik değil, Manavgat'ın tarımsal potansiyelini, yerel değerlerini ve üretici gücünü görünür kılma çabasının bir sonucudur. Zeytin, binlerce yıllık geçmişiyle bu toprakların bereketinin, barışın ve direncin simgesidir. Kamuoyunda çok bilinmese de Manavgat, aynı zamanda önemli bir zeytin şehridir. Bu festival, ilçemizin bu alandaki gücünü Türkiye'ye tanıtma açısından büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Üreticiye destek, geleceğe yatırım

Zeytin ve zeytinyağının yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda bir yaşam kültürü olduğunu vurgulayan Vekil Çiçek, bu yıl festival kapsamında önemli bir müjde de paylaştı. Çiçek, "9 Kasım Pazar günü Çiftçi Danışma ve Eğitim Merkezimizin açılışını yapacağız. Bu merkezle birlikte üreticilerimizin bilgiye, desteğe ve dayanışmaya daha kolay erişmesini sağlayacağız" dedi.

Manavgat, 2 milyon zeytin ağacıyla bir üretim merkezi

Yaklaşık 2 milyon zeytin ağacına ev sahipliği yapan Manavgat, bölgenin önemli üretim merkezlerinden biri konumunda. İlçede 11 zeytinyağı fabrikasında yılda yaklaşık 9-10 bin ton zeytinyağı üretiliyor. 2007 yılında 22 bin dönüm olan zeytin üretim alanı bugün 50 bin dönüme ulaşmış durumda.

Manavgat'a özgü Beylik Zeytini ve 11 farklı tür

Manavgat, Kalamata, Memecik, Ayvalık, Tarı Ak, Domat, Manzanilla, Arbekün, Girit, Gemlik ve Tavşan Yüreği gibi toplam 11 zeytin türüne ev sahipliği yapıyor. İlçeye özgü Beylik zeytini, iri taneli yapısı, yüksek yağ oranı ve aromatik tadıyla öne çıkıyor. Vekil Çiçek, "Beylik ve Tavşan Yüreği gibi yöremize özgü zeytin türleri, bu toprakların en kıymetli miraslarıdır. Hedefimiz bu ürünleri markalaştırmak ve ulusal ölçekte tanınır hale getirmektir" dedi.

Festival kortejle başlayacak

Festival, 8 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndan kortej yürüyüşüyle başlayacak. Ardından 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde düzenlenecek törenle festivalin resmi açılışı yapılacak. AKM'de gün boyunca halk oyunları gösterileri, çocuklar için zeytin temalı atölyeler, yüz boyama ve şişme oyun alanları ile çeşitli workshop ve tadım etkinlikleri gerçekleştirilecek. Türkiye Aşçılar Federasyonu şeflerinin katılımıyla zeytinyağlı yemek yapımı ve tadım etkinlikleri düzenlenecek. Aynı gün öğleden sonra Saraçlı Mahallesi'nde, kadınların taş üzerinde zeytin kırma ve zeytinyağı pişirimi gösterileri, yöresel ikramlar ve konserle festival coşkusu köylere taşınacak. 9 Kasım Pazar ise Çiftçi Danışma ve Eğitim Merkezi'nin açılışı, tadım etkinlikleri, halk oyunları gösterileri ve Ayhan Rüzgar'ın stand-up performansıyla tamamlanacak.

Teşekkür ve davet

Festivalin hazırlanmasında katkı sunan Manavgat Ziraat Odası, MATSO, MASİAD, Muz Üreticileri Birliği, Aşçılar Derneği ve katılım sağlayan zeytinyağı fabrikalarına teşekkür eden Belediye Başkanı Vekili Mehmet Çiçek, tüm vatandaşları festivale davet etti. Çiçek, "Tüm hemşehrilerimizi 8-9 Kasım günlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde ve Saraçlı Mahallemizde gerçekleştireceğimiz 2. Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'ne davet ediyor, bereketin, paylaşmanın ve emeğin festivalinde hep birlikte olmayı diliyorum" diye konuştu.