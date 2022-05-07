"Mançalı Adam" müzikali mayıs ayı boyunca sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
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"Mançalı Adam" müzikali mayıs ayı boyunca sanatseverlerle buluşacak

07.05.2022 10:56
"Mançalı Adam" müzikali mayıs ayı boyunca sanatseverlerle buluşacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) sahneye koyduğu "Mançalı Adam" müzikali, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi ve Atatürk Kültür Merkezi'nde mayıs ayı boyunca sahnelenecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) sahneye koyduğu "Mançalı Adam" müzikali, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi ve Atatürk Kültür Merkezi'nde mayıs ayı boyunca sahnelenecek.

İDOB Müdürü, aynı zamanda sanat yönetmeni Suat Arıkan'ın, 24 Mayıs'ta bu görev ile sahneye çıkacağı son temsil olma özelliğini de taşıyan müzikalin yönetmenliğini Murat Göksu üstlendi.

Mitch Leigh'in bestelediği, metin- şarkı sözü Dale Wasserman ve Joe Darion tarafından yazılan müzikal, Güngör Dilmen tarafından Türkçeleştirildi.

Eserde orkestrayı Hüseyin Kaya yönetirken, dekor tasarımına Ferhat Karakaya, kostüm tasarımına Gizem Betil ve ışık tasarımına Taner Aydın imza attı.

Dünya prömiyeri 1965 yılında Connecticut'da, Broadway prömiyeri ise yine aynı sene gerçekleşe ve 16. yüzyılın sonlarında geçen eserin hikayesi şöyle:

"Vergi toplayıcısı, asker ve yazar Miguel de Cervantes ve yardımcısı Sancho, manastıra karşı geldikleri gerekçesiyle İspanyol engizisyonu tarafından hapse atılırlar. Buradaki mahkumlar Cervantes'in tüm eşyalarına el koyar. Ancak Cervantes, el yazısı metinlerinin kendisine geri verilmesi konusunda onları ikna eder ve 'Mançalı Don Kişot' hikayesini yeniden canlandırarak dramatik bir savunma gerçekleştirir. Şövalyeliğin öldüğüne inanmak istemeyen ve kendi çılgın dünyasında yaşayan onurlu şövalye Don Kişot'un dokunaklı ve tutku dolu hikayesi başlar."

"Don Kişot" rolünde Suat Arıkan, Murat Göksu, "Sancho" rolünde Çağrı Köktekin, Yücel Özeke, Onur Turan, "Aldonza" rolünde Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Hande S. Ürben, "Hancı" rolünde Gökçe Şenyüz, Barbaros Taştan, "Rahip" rolünde Serkan Bodur, Ufuk Toker, "Dr. Carrasco" rolünde Can Reha Gün, Anıl Önder, "Antonia" rolünde ise Betül Görgülü, Begüm Karacasu Lazarov ve Ayşegül Karkıner dönüşümlü olarak rol alıyor.

Müzikal, 10, 11, 12 ve 23- 24 Mayıs tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'de ve 21 Mayıs'ta AKM Tiyatro Sahnesi'nde izleyicilerin beğenisine sunulacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Mançalı Adam' müzikali mayıs ayı boyunca sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika


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